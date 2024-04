Les Playoffs NBA s’approchent et le come-back de Karl-Anthony Towns également. Après la victoire des Minnesota Timberwolves face aux Los Angeles Lakers hier soir, Anthony Edwards a tenu à rappeler que son copain était bientôt de retour pour l’aider à foutre le bazar dans la Conférence Ouest.

Félins dans l’attitude, les Minnesota Timberwolves sortent les griffes dans ce sprint final de la saison régulière. Avec 10 victoires lors des 13 derniers matchs, les hommes de Chris Finch avancent vers la finish line à la vitesse d’un guépard et pourtant un de leurs joueurs majeurs ronronne encore à l’infirmerie à l’aube des Playoffs. Vis ma vie de KAT.

Alors que l’on a que peu d’informations autour de l’évolution de la santé de Karl-Anthony Towns depuis sa blessure au ménisque contractée le 6 mars dernier, Anthony Edwards s’est mué en pourvoyeur de bonnes nouvelles hier soir. Après la victoire autoritaire des Wolves face aux Lakers, l’arrière s’est arrêté au micro de NBA TV et s’est laissé aller à une petite phrase que tout Minneapolis rêvait d’entendre : “KAT (Karl-Anthony Towns) est bientôt de retour. KAT va revenir.”

Oh ! Le petit regard d’Anthony Edwards face caméra en disant que Karl Anthony Towns va faire son retour 👀👀👀

pic.twitter.com/f7N7YyXrgI

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 8, 2024

Une mimique dont pourrait s’inspirer Thierry Henry, un regard caméra qui n’a d’égal que ceux de Jim Halpert dans The Office et une information qui ne fait que rajouter à l’excitation déjà palpable à l’approche des Playoffs à l’Ouest. En cinq secondes, Anthony Edwards a délivré ce que certains appellent une classe de maître.

La franchise du Minnesota est actuellement première de la Conférence Ouest, ce qui rajoute de la hype à l’attente autour du retour de Karl-Anthony Towns. Souvent critiqué lors de ses premières joutes de Playoffs, un come-back discret et peu inspiré pourrait vite le transformer en bouc-émissaire en cas d’échec de son équipe lors de la postseason. En revanche, s’il aide les Wolves à franchir des tours et à devenir un trouble-fête lors des mois d’avril, de mai, voire de juin, c’est toute la narrative autour de son début de carrière qui changerait. Bref, les prochaines semaines sont les plus importantes de la vie professionnelle du chat.

KAT is coming back, KAT will be back.