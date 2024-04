A égalité à la troisième place avec le même bilan que le Magic, 46 victoires pour 32 défaites, les Knicks bénéficient d’un calendrier à venir plutôt favorable pour venir mettre la pression sur Orlando et Milwaukee. C’est pas pour dire, mais ça pourrait bien être… eux, les deuxièmes de l’Est dimanche soir.

Les Knicks ont été perclus de blessures, les Knicks ont parfois déjoué cette saison, mais les Knicks sont bien là, bien placés dans leur Conférence Est. Après la victoire ô combien importante contre les Bucks cette nuit, New York n’est plus qu’à un seul match de la seconde position de l’Est. Tandis que les Bucks et le Magic s’entretueront et feront face à des équipes gratinées pour finir la saison, l’équipe de Big Apple a plutôt temps calme à l’horizon. Deux matchs face aux Bulls et leur médiocrité (contre qui ils ont quand même déjoué dernièrement), un déplacement pas cool contre Boston qui ne jettera quand même pas toutes ses forces dans la bataille, et une opposition face à Brooklyn qui supplie de perdre des matchs. Y’a pire. Y’a vraiment pire comme planning.

New York a aussi la possibilité de finir 2ème à l’Est.

T’as Brooklyn, 2 fois Chicago et 1 fois Boston large premier de l’Est au menu.

Si les Knicks font un perfect ? C’est tout à fait possible que Brunson et sa bande démarrent les Playoffs Top 2 à l’Est.

L’absence de Julius Randle ne va pas rendre la postseason facile, mais une chose est sûre, une grosse dynamique pour boucler la régulière avec le retour de la défense délicate et subtile de Mitchell Robinson et OG Anunoby, ça ne peut pas faire de mal aux New-yorkais en avril. Alors est-ce que New York peut débarquer avec ses gros sabots, est-ce qu’ils peuvent chambouler le haut de l’Est, est-ce qu’ils peuvent sortir le grand jeu quand ça compte le plus, est-ce qu’ils ont ce qu’il faut pour choquer la NBA ? En bref, les Knicks ont-ils les arguments pour se placer en tant que contender et se dire qu’ils jouent le titre avec un point d’exclamation ? Eh bien, réponse en fin de semaine.

Les grosses échéances en ligne de mire, les Knicks – comme tant d’autres – vont avoir leurs preuves à faire sur cette dernière semaine. On serait vous, on ne raterait certainement pas ça.