La fin de la saison régulière arrive à grands pas. Chaque équipe a encore trois ou quatre matchs à jouer, et c’est le moment où un seul faux pas peut coûter très cher et mettre à mal les espoirs de postseason d’une équipe. C’est justement la situation dans laquelle sont… les Bucks et le Magic, qui ont encore tous deux leur destin entre leurs mains pour être deuxièmes à l’Est. Des destins… liés.

Les Bucks de Milwaukee restent sur quatre défaites d’affilée – et pas contre des adversaires mastocs non plus – et ils ont ce matin un bilan de 47 victoires pour 31 défaites, squattant tranquillement (non) à la seconde place de l’Est. La dynamique ? Bien pourrie, avec trois victoires en dix matchs seulement. Le Magic d’Orlando, dans leur nuque, se maintient à 46 victoires et 32 défaites, à un seul match des amis du Wisconsin, donc. Le piment dans l’histoire ? Alors qu’elles ne s’étaient pas affrontées depuis fin décembre, les deux équipes vont se faire face à deux reprises en l’espace de cinq jours. Alors ça !

Une victoire et une défaite, c’est pour l’instant le bilan entre les deux équipes, donc pour se démarquer facilement au tie-breaker, il faudra que l’une des deux équipes remporte les deux oppositions. Niveau calendrier restant, le Magic s’en sort un poil mieux que Milwaukee. Les Daims vont devoir se farcir une équipe première de sa conférence dès ce mardi, les Celtics, qui n’ont plus rien à jouer mais qui ont le meilleur bilan de toute la NBA. L’autre équipe à jouer n’est pas loin du premier seed non plus : le Thunder. Ils sont à une victoire du trône de l’Ouest, et se donneront à fond pour bien se placer avant le début des Playoffs. Le Magic a donc un vrai coup à jouer. Un premier match contre des Rockets qui n’ont plus d’espoir de postseason mais tout de même une opposition contre des Sixers qui comptent sur le retour de Joel Embiid.

Semaine de folie pour Orlando.

Bucks (2emes) : 47 victoires – 31 défaites

Magic (3èmes) : 46 victoires – 32 défaites

Mercredi soir ? Bucks vs Magic

Dimanche soir ? Magic vs Bucks

Oui, Orlando peut potentiellement finir 2ème à l’Est. pic.twitter.com/H6e5xu3pDb

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 8, 2024

Les deux équipes seront en back-to-back pour leur premier match les opposant ce mercredi, qui se jouera à Milwaukee. Le deuxième match à Orlando ce dimanche sera complètement immanquable. Avec une seconde place qui détermine qui jouera contre une équipe tirée du play-in, c’est un objectif à ne pas prendre à la légère, surtout avec des Knicks qui seront chauds pour foutre le boxon dans toute cette histoire.

Le dénouement de la deuxième position à l’Est se jouera donc possiblement en deux manches cette semaine, opposant Bucks et Magic. A moins qu’un autre challenger en bleu et orange ne se mêle à la discussion et réclame la seconde position. Les hauteurs de l’Est, ça ne rigole pas en cette fin de saison.