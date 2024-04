Encore battu cette nuit, cette fois par les Raptors, Milwaukee vient d’enchaîner trois défaites face à des équipes de fin de classement. Un gros coup de mou qui fait sacrément tache à quinze jours du début des Playoffs. De quoi pousser Doc Rivers à taper du poing sur la table.

Alors que le mois de mars semblait donner de nouvelles ambitions aux Bucks, le mois d’avril est en train de remettre Milwaukee dans une vague de doutes. La franchise du Wisconsin n’a toujours pas gagné depuis la chasse aux œufs en chocolat. 3 matchs et 3 défaites..

Si les adversaires s’appelaient Minnesota, Denver ou Boston, on n’en ferait sans doute pas tout un plat mais le problème c’est que ce sont les Grizzlies, les Wizards et les Raptors qui ont fait leur loi face aux Bucks. Trois équipes sous les 27 victoires cette saison.

Alors certes, Damian Lillard était forfait pour les deux premières rencontres et Giannis a lui manqué celle de cette nuit mais le reste de l’effectif est normalement largement suffisant pour gérer ce genre de rencontres face à des adversaires qui ne jouent plus rien. Toronto restait sur 15 défaites de suite avant ce match ! Memphis, de son côté, ne pouvait compter que sur Jaren Jackson Jr. parmi ses titulaires classiques…

Impossible de trouver des excuses à ces Bucks qui ne donnent toujours aucune garantie quant à leurs ambitions de titre. L’arrivée de Doc Rivers devait lancer une nouvelle dynamique mais le tacticien n’a même pas un bilan positif avec sa nouvelle équipe (15 victoires pour 16 défaites).

Le coach n’a pas caché sa déception en conférence de presse après ce troisième revers consécutif. Des propos rapportés par Jim Owczarski du Milwaukee Journal Sentinel.

“Les trois dernières défaites, c’était contre de mauvaises équipes. Et pour moi, c’est inexcusable. Pour nous tous”.

“Je suis frustré. Et ils sont frustrés. Je pense que c’est une bonne chose. Mais la frustration ne mène nulle part. Nous devons nous efforcer de surmonter cette épreuve. On le sent. On le sent littéralement. On le sent pendant le match. Et on passe par ces choses-là. Je suis passé par là. Je les ai vécues. Et vous devez vous en sortir. Même l’un des arbitres l’a dit, mec, tu peux sentir la lourdeur de ton équipe en ce moment. J’ai dit oui. Et ça arrive. Mais nous devons jouer malgré cela”.