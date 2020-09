Alerte, Giannis Antetokounmpo pourrait jouer le Game 5 : le Greek Freak est prêt à tout pour aider ses copains

Après s’être tordu la cheville droite lors du Game 3 face au Heat, Giannis Antetokounmpo a malheureusement réitéré l’opération lors du Game 4. Deux blessures coup sur coup à la même cheville ? Vu comment il est sorti du terrain, on pensait que sa saison était terminée. Sauf qu’il ne faut pas oublier que le Greek est un Freak et il pourrait finalement jouer le match ce soir, les Bucks étant toujours en vie après leur victoire de dimanche.

C’est Shams Charania, via le compte Twitter de Stadium, qui a sorti la nouvelle. Giannis est listé questionable pour ce soir alors qu’il a une entorse à la cheville, mode guerrier activé pour le Grec. Car lors du Game 4, sa blessure semblait vraiment sérieuse. Le cri de douleur assourdissant, la chute, la manière dont il est sorti entouré par ses coéquipiers après avoir tiré ses lancers, tout laissait présager une blessure qui l’éloignerait des terrains pendant un petit moment. Sauf que Milwaukee n’a potentiellement plus qu’un seul match à jouer dans ces Playoffs. Menés 3-1 contre une équipe du Heat dominatrice mais qui a raté son money time lors du Game 4, les Bucks doivent absolument gagner pour ne pas rentrer à la maison. Devant cette situation très tendue, Antetokounmpo pourrait donc jouer ce match, histoire de ne pas laisser ses potes seuls face au gouffre.

Bucks’ Giannis Antetokounmpo is being listed as questionable for Game 5 and believed to be feeling similarly to before Game 4, sources tell our NBA Insider @ShamsCharania. pic.twitter.com/COVfRdSiht — Stadium (@Stadium) September 7, 2020

Le Shams indique bien que, selon ses sources, Giannis semble se sentir dans un état similaire au niveau de sa cheville qu’avant le Game 4 (après s’être tordu la cheville une première fois dans le Game 3). C’est plutôt bon signe ça. Car pour rappel, dans cette partie, le Greek Freak portait plutôt bien son nom. En seulement 11 minutes, il a eu le temps d’envoyer 19 points, 4 rebonds, 1 interception et 1 contre à 8/10 au tir et (miracle) 1/1 du parking. Le MVP ne voulait vraiment pas se faire sweeper, et s’il peut jouer de manière similaire sans que sa cheville ne l’empêche de courir, il pourrait vraiment causer beaucoup de problèmes au Heat. Beaucoup critiqué dans cette série, notamment à cause de son manque d’impact réel dans le jeu sur certains matchs, on ne pourra pas lui enlever sa combativité et son envie. C’est un énorme défi qui attend Milwaukee, et avec ou sans Giannis, il faudra créer l’exploit pour revenir sur cette équipe de Miami… on n’aurait jamais imaginé prononcer cette phrase il y a une semaine, wow.

Le flou règne toujours autour de la participation de Giannis au Match 5 de ce soir, lui qui va évidemment continuer à recevoir des soins aujourd’hui. Mais malgré la blessure et la douleur, le DPOY 2020 fera tout pour aller au combat avec ses compagnons d’armes. S’il joue, il faudra surveiller la manière avec laquelle le coach Mike Budenholzer utilisera le Freak, Bud étant particulièrement critiqué pour le faible temps de jeu accordé à ses stars sur ces Playoffs.

