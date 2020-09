Le Thunder pourrait trader Chris Paul à l’intersaison : l’heure du rebuild a peut-être sonné dans l’Oklahoma

Après une saison aux allures d’idylle pour le Thunder, le retour à la réalité pourrait être rapide. Aucune confirmation d’une décision de reconstruire pour l’instant, mais plongeons nous sur ce à quoi pourrait ressembler un rebuild dans l’Oklahoma. Cela devrait commencer par un trade de Chris Paul, après quoi tout s’enchaînerait.

C’est une période toute nouvelle qui pourrait se profiler du côté d’OKC. En effet, jamais le Thunder ne s’est retrouvé dans une situation où l’équipe avait besoin d’être reconstruite de fond en comble, un luxe en NBA. En même temps, quand vous enchaînez les talents comme Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden, puis Carmelo Anthony (lol) et Paul George, reconstruire l’équipe n’est pas très utile. Sauf que cette année, malgré une magnifique saison pleine de surprises, ce pourrait être le moment d’une première fois pour Oklahoma City. Chris Paul a beau être encore très fort, il a 35 ans. Il est difficile de construire autour de lui pour l’avenir et on a le sentiment que cette équipe a déjà atteint son plafond. Dans ce scénario, le Point God serait le premier homme à partir dans un trade, avant que d’autres ne suivent. Selon Royce Young sur le Hoop Collective Podcast d’ESPN, c’est par là que commencerait le rebuild du Thunder.

« Selon toutes vraisemblances, une fois que le Thunder passera à l’action pour se passer de Chris Paul, ce sera le moment d’appuyer sur le bouton reset. Ce sera le moment où ils commenceront à démanteler l’équipe. Schröder va partir, Adams suivra peut-être aussi. Et ils entamerons ce qui semble être leur première reconstruction depuis qu’ils sont arrivés à Oklahoma City. »

Evidemment, pour l’instant, rien n’est sûr et le front office d’OKC n’a encore rien décidé, mais si Sam Presti veut se lancer dans une reconstruction, ce sera pour s’y lancer à 100%. Le Thunder a la chance d’avoir plusieurs jeunes joueurs de talents et à fort potentiel. Avec Shai Gilgeous-Alexander en figure de proue accompagné de Darius Bazley et Luguentz Dort, il y a peut-être un bel avenir dans l’Oklahoma. Car si le Tonnerre a fait une aussi bonne saison cette année en finissant cinquième d’une Conférence Ouest bien garnie en talent, c’est aussi grâce à ses jeunots et surtout au sophomore récupéré aux Clippers dans le trade de Paul George il y a un an. 19 points, 4,9 rebonds et 3,3 passes à 47% au tir pour le combo-guard canadien, c’est pas tout mal comme on dit. Maintenant, il reste à savoir comment et où trader les Chris Paul, Dennis Schröder et Steven Adams. Les picks de draft des Clippers pourraient s’avérer plus utiles à refourguer les gros contrats de CP3 et Adams que drafter des nouveaux prospects. L’avenir nous dira si le Thunder se lance dans le combo fatal de la NBA, à savoir el famoso rebuild + tanking, ou s’ils voudront continuer sur la bonne dynamique de cette saison. Mais en tous cas, ça doit cogiter bien fort dans la tête de Sam Presti.

Amis fans des Knicks, des Cavs, des Wolves, des Kings, vous pourrez peut-être bientôt accueillir des nouveaux copains parmi vous, les fans du Thunder s’apprêtent à découvrir les joies de la reconstruction en NBA, alors on vous laissera faire les présentations avec les places 12 à 15 de Conférence même si cela risque d’être dur après cette saison inespérée.

