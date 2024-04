Après avoir fait le break sur ses terres, Indiana peut mettre fin à la série face aux Bucks cette nuit (à partir de 3h30) en allant gagner à Milwaukee. Pour cela, les Pacers pourront encore compter sur un Myles Turner au sommet de sa confiance.

Au sein d’une équipe dont deux des titulaires (Haliburton, Nembhard) n’avaient jamais joué un match de Playoffs avant cette saison, Myles Turner ressemble déjà à un vétéran alors qu’il n’a que 28 ans. Contrairement à Hali, Turner a lui bien connu les Playoffs par le passé, c’était sur la fin de règne de Paul George à Indiana puis avec Domantas Sabonis. À chaque fois, il a pris la porte dès le premier tour, mais cela lui a quand même permis d’accumuler de l’expérience avec 26 matchs de Playoffs (avant ceux de cette saison).

Malgré des rumeurs incessantes de départ, Myles Turner est toujours chez les Pacers, où il est devenu un véritable cadre du groupe et un des principaux leaders de Rick Carlisle sur le parquet. Très solide défenseur et protecteur de cercle, Turner a pu parfois être critiqué pour son manque d’impact en attaque par le passé. Une phrase qui ne colle pas vraiment avec la version 2024 de Myles Turner.

En confiance et totalement connecté avec Tyrese Haliburton, le pivot régale sur ce premier tour face aux Bucks. Si l’absence de Giannis Antetokounmpo lui facilite évidemment la vie, il fallait quand même se coltiner Bobby Portis et Brook Lopez à l’intérieur et pour le moment, Turner montre clairement qui a pris les rênes de la peinture.

Myles compile 24,3 points, 8,3 rebonds, 3,3 passes et 1,5 contre par match dans la série, le tout à 49% au tir et 50% depuis le parking (quasiment neuf tentatives par match) ! Avec 7/9 à 3-points au dernier match, il a été l’homme du Game 4.

Avec Tyrese Haliburton et Pascal Siakam qui alternent gros matchs et performances moins brillantes, Turner s’avère être le complément parfait pour forcer la décision en faveur des Pacers. Cette nuit encore, on devrait le retrouver pour tenter de finir le boulot face aux Bucks.

Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard devraient encore être sur la touche, l’occasion idéale pour Indiana d’aller chercher son billet pour le second tour. La dernière fois que c’est arrivé, c’était en 2014…