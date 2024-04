Après le match de titan de Jalen Brunson au Game 4, les Knicks mènent désormais 3-1 avant de recevoir les Sixers au Garden cette nuit (1h). La bande à Tom Thibodeau doit désormais finir le taf pour rejoindre le second tour.

Le contexte :

Le Game 5 sera-t-il à la hauteur du Game 4 ? Cela semble compliqué tant le niveau a été royal sur cette dernière manche mais on espère fort. Deux équipes qui ne s’aiment pas, deux stars de très haut niveau pour sortir des dingueries, dans une série qui se joue souvent à un rien. Voilà le genre de rivalité qu’on aime bien et ça pourrait devenir un classique si les deux équipes se croisent régulièrement ces prochaines années en Playoffs. Philadelphie semble en ballotage très défavorable mais Tyrese Maxey garde confiance en les chances de son équipe. Des propos rapportés par le New York Post.

“Oui, nous sommes très confiants. C’est un groupe confiant, honnêtement, tout simplement parce que nous avons traversé beaucoup d’épreuves cette année. Et nous le savons. Quand l’adversité frappe, nous savons comment rebondir. Et nous nous sentons tout à fait capables de gagner trois matches d’affilée.” – Tyrese Maxey

Le joueur à suivre : Jalen Brunson

33 points, 9 passes et 5 rebonds de moyenne sur la série, c’est peu dire que Jalen Brunson est un élément majeur de ce duel entre New York et Philadelphie. Si le plan défensif de Nick Nurse avait gêné JB dans les deux premières manches, le meneur All-Star a corrigé le tir et pas qu’un peu lors des matchs 3 et 4. 39 points et 13 passes lors du Game 3 puis 47 points (record de franchise) et 10 passes pour crucifier les Sixers en Pennsylvanie. Monumental ! À domicile et avec ses fans pour le pousser, l’ancien de Villanova peut désormais achever les Sixers et vu son niveau de confiance actuellement, bon courage pour l’arrêter.

La grosse question : Joel Embiid va-t-il faire oublier sa fin de match manquée au Game 4 ?

1 point, 1 rebond, 0/5 au tir, Joel Embiid pourrait regretter pendant longtemps le money time du Game 4. Alors que Philly pouvait égaliser et garder la pression sur New York, le Camerounais a failli au pire des moments. Sans doute que la fatigue n’a pas aidé puisqu’il a disputé toute la seconde mi-temps. Alors que sa franchise fait face à une élimination ce soir, Jojo doit se remonter les manches et sortir un gros match. Sur une jambe et avec un public qui risque de lui accorder un accueil bien chaud, Embiid joue sans doute le match le plus important de sa saison cette nuit.

Le facteur X : Tobias Harris, ça va on te dérange pas ?

8,8 points, 7,8 rebonds, 39% au tir dont 25% de loin… Voilà la ligne de stats d’un joueur qui coûte cette saison 39 millions de dollars, soit le deuxième plus gros salaire de l’équipe derrière Joel Embiid. Si Jojo et Tyrese Maxey sont évidemment les patrons de l’équipe, on attend LARGEMENT mieux de la part de Tobias Harris. Le joueur a été capable cette saison de step up à plusieurs reprises, ses Playoffs 2024 ne vont pas faire remonter sa cote sur le marché. On rappelle que le bonhomme sera free agent cet été.