Pas la place pour l’adversité, nuit complètement à sens unique en NBA ! Les Celtics avaient à cœur de rattraper la bourde du Game 1, ils ont presque fait mieux en frappant Philly d’une main autoritaire et ennemie du débat : quand ils sont en forme, les petits gars de Joe Mazzulla ne boxent pas dans la même catégorie.

De la défense, de la régularité et de l’adresse… mais vraiment de la défense.

À l’approche de cette deuxième manche entre Celtics et Sixers, Boston savait où situer ses efforts et comment drainer la performance contraire du Game 1. Résultat de ce marathon de 48 minutes, un écart de 34 unités dans la ganache de Philly. “Seulement” huit points d’écart à la mi-temps, mais des Celtics sérieux, appliqués, et un Jayson Tatum encore limité par un problème de fautes. La seconde période le verra… rien faire du tout. Sa ligne de stats au finish est horrifiante : 7 points à 1/7 au tir et 4 fautes en 19 minutes de jeu. Comment les Sixers ont-ils réussi à perdre alors que le franchise player de Boston s’est fait dessus ? C’est bien simple, 6/30 à 3-points et Malcolm Brogdon en sortie de banc. Par une performance de haute voltige – 23 points à 6/10 à 3-points, 6 rebonds, 2 assists et aucun ballon perdu – le Sixième homme de l’année a rappelé toute l’indécence autour de son statut (ce type sort du banc). Cette nuit, il a planté autant de tirs des sept mètres que toute l’équipe de Doc Rivers… en en tentant 20 de moins. Le logique MVP de la rencontre, un rien devant Jaylen Brown et ses malfaiteurs, Derrick White et Marcus Smart. On savait la profondeur d’effectif de Boston sans réel fond, ce succès le confirme. Les Celtics ont scellé une victoire en faisant jouer treize joueurs pour seulement six ballons perdus. Alors d’accord, le garbage time a volé le 4e quart-temps, mais aucun joueur de Boston n’a fini la partie avec un plus/minus négatif. Investissement optimal, et Jayson Tatum resté muet, qui observe la masterclass de ses partenaires, sereins, depuis les premiers sièges du banc. Un luxe qu’aucune première option offensive ne peut normalement se payer.

EMBIID MEETS JAYLEN BROWN AT THE RIM 😤 pic.twitter.com/9hIA0lDImI — Bleacher Report (@BleacherReport) May 4, 2023

Retour sans saveur pour Joel Embiid, qui a fêté son trophée de MVP en jouant à l’envers. Seulement 15 points à 4/9 au tir, 5 blocks, 3 pertes de balles et… 3 rebonds. Le Camerounais n’avait plus pris aussi peu de rebonds dans une rencontre NBA depuis le 14 mai 2021. Son volontariat dans la protection de cercle a toutefois été bon et mérite d’être salué, en témoigne la vidéo glissée juste au-dessus, même si l’on aurait préféré un non-match absolu de sa part afin de justifier l’écart final entre les deux équipes. Là, Embiid a probablement forcé son retour alors qu’il aurait pu tranquillement attendre la troisième manche. Toujours plus facile à dire après ? C’est vrai. On suivra de près ses ajustements persos pour se détacher de Grant Williams et Al Horford, élites cette nuit, et très réputés pour leur capacité à faire gagner une série en muselant le danger n°1. On suivra aussi de très près les ajustements persos de James Harden pour ne plus jamais répéter un 2/14 au tir en sortie d’un Game 1 à 45 points. Quelle indignité.