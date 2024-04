Alors qu’ils menaient 2-0, les Cavaliers viennent de subir deux grosses défaites du côté d’Orlando. La série est totalement relancée et Cleveland peut craindre le pire si Donovan Mitchell ne se réveille pas très rapidement. Début du Game 5 cette nuit à partir de 2h.

Après les deux premiers matchs dans l’Ohio, bien peu croyaient encore en les chances d’Orlando dans cette série. Totalement verrouillé et incapable de scorer, le Magic semblait payer son manque d’expérience et de vécu à ce niveau. Il faut dire qu’hormis Joe Ingles, Orlando est un groupe bien jeune. Sur les cinq titulaires du Magic, quatre n’avaient jamais joué un match de Playoffs avant cette saison.

C’est donc fort logiquement qu’on voyait les Cavaliers prendre les commandes. Sauf qu’Orlando a du caractère et ses jeunots n’ont pas voulu baisser les bras. Monstrueuse de combativité et d’engagement, la jeune troupe de Jamahl Mosley a renversé le momentum derrière deux grosses victoires à la maison. Le point commun entre les deux ? Une adresse à 3-points en hausse et surtout une défense étouffante. Sur les deux derniers matchs, Cleveland n’a pas dépassé la barre des 90 points !

Dans une série fermée, cela n’étonnerait personne mais le souci pour les Cavs, c’est qu’ils n’ont pas su fermer les portes derrière, se faisant facilement écraser au KIA Center.

Lorsque tout va mal, on cherche un coupable et il est logique de regarder du côté de la star locale. Après une fin de saison perturbée par quelques bobos, Donovan Mitchell a du mal à rentrer pleinement dans ces Playoffs 2024. Hormis son Game 1, Spida n’a pas l’impact offensif et l’efficacité auxquels il nous habituait au printemps.

Les stats de l’arrière pour le moment ? 21 points, 5 passes, 4 rebonds de moyenne, à 42% au tir et 25% de loin. Ce sont tout simplement ses stats les plus basses en postseason depuis sa saison sophomore. Déjà bien gêné par les Knicks l’an passé, Donovan Mitchell a du mal à briller autant en Playoffs dans l’Ohio que ce qu’il faisait avec le Jazz.

Avec 18 points à 5/14 au shoot, il a touché le fond au dernier match, ne scorant aucun point en seconde mi-temps ! L’arrière avait d’ailleurs pris ses responsabilités et admis ses difficultés du moment en conférence de presse d’après-match. Des propos rapportés par Sports Illustrated.

“Cela commence par moi. Je n’ai pas marqué en deuxième mi-temps. Je dois faire mieux sur les deuxièmes mi-temps. C’est ce qui s’est passé tout au long de la série. … Nous devons être meilleurs, je dois être meilleur. Je suis déçu de moi-même et je vais m’améliorer”.

Faute avouée à moitié pardonnée comme dirait le dicton mais la fanbase des Cavs attend surtout des actes. Une grosse flambée lors du Game 5 pourrait être un excellent moyen de mettre tout le monde d’accord.

Dans le sillage de Mitchell, on attend aussi que Darius Garland fasse beaucoup mieux. Le meneur se fait dominer par Jalen Suggs et on se demande bien qui est censé être le All-Star dans cette matchup. Attention Cleveland, la pression est forte et une défaite cette nuit pourrait faire des gros dégâts avant un nouveau match au KIA Center d’Orlando.

