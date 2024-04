Tout en maitrise et sans avoir jamais trop tremblé, les Wolves se sont qualifiés pour le second tour des Playoffs. L’obstacle Phoenix est balayé haut la main, place désormais à la suite et ça sera le vainqueur de Nuggets – Lakers (probablement Denver donc).

Si on avait demandé de parier sur le premier sweep de ces Playoffs, qui aurait dit Minnesota contre Phoenix ? Soyons honnêtes, probablement personne.

Les Wolves ont confirmé leur grosse saison régulière en allant dynamiter une équipe qui avait des airs d’épouvantail mais qui s’est finalement dégonflée en deux temps trois mouvements, probablement trop d’épines le cactus. Dans la lignée d’un extraordinaire Anthony Edwards, Minnesota a fait régner sa loi et envoyé un message au reste de la Ligue.

Non, ces Wolves ne sont pas là par hasard. Non, ces Wolves ne seront un cadeau pour personne. Oui, chaque adversaire à venir peut s’inquiéter de se retrouver face à cette équipe qui a montré une belle diversité dans son jeu, une défense de fer et sa capacité à s’adapter quand les choses se compliquaient. Anthony Edwards en patron, Towns, Gobert, McDaniels, Conley en soutien, sans oublier les précieux Reid et Alexander-Walker en sortie de banc. C’est une troupe qui a de l’allure et qui ne cache plus (avec raison) ses ambitions.

La dernière apparition des Wolves au second tour remonte à.. 2004 avec un Kevin Garnett MVP en leader. Voilà qui ne nous rajeunit pas !

Les Minnesota Timberwolves voulaient faire du bruit dans ces Playoffs 2024 et ils y arrivent avec brio pour le moment. Chris Finch et sa bande arrivent en force, le futur adversaire de la meute est prévenu.