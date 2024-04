Les Wolves pouvaient remporter un pari ce soir. Gagner face aux Suns, s’emparer de la première place (avec un peu d’aide) synonyme d’adversaire affaibli au Play-in et envoyer ces insolents Suns au Play-in par la même occasion. Pari perdu. Les Suns ont validé un sweep retentissant sur les Wolves cette saison et laissent présager une série âprement disputée.

Voyons le bon côté des choses, les Wolves disposeront de l’avantage du terrain sur la série à venir. Voyons le mauvais côté des choses à présent. Les Wolves avaient la possibilité d’être premier de leur conférence, d’éviter de jouer les Suns qui ont posé tant de problèmes à Minnesota cette saison. Il n’en sera rien. Les Wolves figureront bien à la troisième place et les Suns à la sixième.

Pour ne rien arranger, les Loups ont déclenché Bradley Beal, qui a envoyé 36 points et 5 passes ce soir à 14/21 aux tirs et 6/6 de loin. 16/29 derrière l’arc, 47/86 aux tirs pour Phoenix ce soir, la défense des Wolves n’a pas été assez dure. De plus, les deux principales options offensives des Wolves étaient introuvables. 23 points à deux pour Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns. Les deux All-Stars de Minnesota n’ont pris que 15 tirs en cumulé, c’est astronomiquement insuffisant. En regardant l’historique, on se dit que Phoenix pourrait bien être le pire adversaire possible pour Minnesota au premier tour.

0-3. C’est les stats au tir de Monte Morris ce soir contre Phoenix, c’est aussi le bilan des Wolves contre les Suns cette saison. Un premier faux pas le 15 novembre à Phoenix où Devin Booker et Kevin Durant ont tous les deux mis plus de 30 points pendant qu’Ant envoyait du 4/16 aux tirs. Le match suivant, c’était il y a dix jours, nouvelle défaite à Phoenix où les Wolves ont laissé tous les titulaires des Suns scorer plus de 10 points. Dans le dernier match d’aujourd’hui où ils étaient pourtant à domicile, les Wolves ont perdu 24 ballons dont 10 dans le premier quart. Les Wolves n’y étaient juste pas quand ils ont affronté Phoenix cette saison.

La stat qui tue ? L’écart moyen entre les deux équipes lors des trois matchs était de presque 16 points en faveur des Suns. Wah. Pourtant, les Wolves ont bien pu compter sur leur roster quasiment au complet sur ces trois matchs, hormis lors du second où Karl-Anthony Towns était absent. L’autre stat qui fait peur ? Anthony Edwards score presque deux fois moins qu’habituellement quand il affronte les Suns. 14 points par match contre Phoenix cette saison pour presque 27 sur le reste de la saison. Des succès contre les Suns passeront forcément par un Anthony Edwards qui envoie du carton offensif, il va falloir y aller, Ant-Man. Ce soir, Bradley Beal n’a pas manqué de provoquer ses futurs adversaires, et le jeune arrière a sauté droit dans la provocation.

Les Wolves ont pourtant du matos à mettre en défense sur les joueurs de l’Arizona. Jaden McDaniels ne serait pas contre quelques centimètres de plus pour la match-up, mais sur le papier c’est un bon élément qui flirte avec la All-Defensive Team à envoyer sur Kevin Durant. Côté back-court, Mike Conley est un défenseur expérimenté, mobile et volontaire et vu les qualités athlétiques, Anthony Edwards est très capable d’être pénible sur l’homme. Bradley Beal et Devin Booker ont donc de quoi être embêtés. Les Wolves peuvent de plus compter sur Rudy Gobert, en route pour un quatrième titre de Défenseur de l’Année et sur le retour de KAT, qui prend de la place dans la raquette. Le problème c’est que Phoenix… en a un peu rien à faire de tout ça.

Les Suns font partie des équipes qui prennent le moins de tirs près du panier de la Ligue. 23e de toutes les équipes en proportion de tirs pris à moins d’un mètre, 26e pour les tirs pris entre un et trois mètres du panier. Les Suns n’évoluent donc pas tant que ça dans le repaire Gobert. En revanche, ils sont premiers de toute la NBA sur les tirs pris entre trois et cinq mètres du cercle, et troisièmes sur les tirs pris entre cinq mètres et la ligne des 3-points. Vous l’avez compris, les Suns sont une équipe qui joue beaucoup sur les mid-ranges. Elle est là, la clé de la série pour les Wolves, il va falloir à tout prix contenir les excellents shooteurs de mi-distance que sont Bradley Beal, Devin Booker et Kevin Durant, sinon c’est une sacrée débâcle défensive qui s’annonce.

Interrogé sur la série, KAT n’a pas l’air de se faire trop de soucis sur l’opposition à venir :

“Notre discipline va être testée. On va défendre notre avantage du terrain devant nos fans, on fait face à l’équipe qui nous a le plus testés cette saison donc tout est rassemblé pour que ce soit une grande série. Dès le premier match on devra montrer notre force mentale. C’est une super opportunité. J’ai hâte d’y être.”

Il vaudrait mieux que les Loups aient de la crème solaire avec un bon indice UV, car la meute n’est pas à l’abri d’un sacré coup de soleil sur la série, voire d’une insolation. On reste sur une belle saison, au-delà des attentes pour les Wolves qui auront l’avantage du terrain au premier tour. Les Suns, eux, ont rempli l’objectif : Playoffs sans passer par le Play-in. Le Big Three des Suns a frôlé le tollé, maintenant c’est tout droit. Gagner le titre depuis le sixième seed, ça a déjà été fait, les Suns savent quoi viser.