Avec un bilan de 22 victoires et 60 défaites, les Spurs de San Antonio en ont fini avec leur saison 2023-24. Comme prévu les victoires ne se sont pas bousculées au portillon, mais puisque c’était comme prévu on est sur un indice de déception proche de zéro. Tu sais il sait ils savent qu’on va en parler alors 3, 2, 1, Victor Wembanyama.

Évidemment son nom est sur toutes les lèvres, manquerait plus qu’on se mette à parler de Zach Collins en plein mois d’avril. Le simple fait de posséder l’Alien dans l’organisation confère aux Spurs une place à part dans la NBA du présent/futur, et parmi les franchises au bilan contestable cette saison les Texans sont évidemment ceux qui dormiront le plus paisiblement ce soir. Avec 10,5% de chance d’aller chercher un nouveau first pick (français ?) et globalement de grandes chances de pécho un top prospect quoiqu’il arrive, San Antonio a de quoi voir venir. Victor Wembanyama pourrait marcher sur la Ligue très prochainement, Devin Vassell, Jeremy Sochan voire Keldon Johnson sont de vrais gages de sécurité autour de lui, et la simple présence de Wemby va ramener du beau monde dans le roster dans les prochains mois. Les prochains mois qui seront d’ailleurs l’occasion pour les Spurs d’encourager le V à Paris avec l’Équipe de France, en croisant fort les doigts pour qu’il évite le bobo, et en se frottant les mains devant les dingueries potentielles au Frost Bank Center.

Saison 2023-24 dans le rétro, et s’il y a bien eu quelque chose comme 17 défaites de suite en début de saison le bilan n’est au final pas si famélique que ça. Alors rendez-vous en octobre, pour une équipe qui devra dans un premier temps… apprendre à gagner, à la française.