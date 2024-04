Tout va très vite en NBA, mais l’ère post Lillard à Portland pourrait tout de même durer un peu plus longtemps que prévu. Après une ultime défaite face aux Kings, les Blazers sont officiellement en vacances, même si dans les faits ils le sont depuis environ le mois de janvier.

Damian Lillard, Anfernee Simons, Scoot Henderson, Shaedon Sharpe. A défaut d’un projet, la ligne arrière des Blazers avaient fière allure en octobre dernier. Et même si le départ de Dame était alors inéluctable, on se disait qu’avec une belle contrepartie (devenue Jrue Holiday puis Malcolm Brogdon + Deandre Ayton, à peu près) Portland aurait peut-être un coup à jouer dès 2024. Six mois plus tard Shaedon Sharpe a loupé 50 matchs, Anfernee Simons presque 40, et Scoot Henderson a reconstruit des immeubles entiers avec ses briques, bien essayé mais vivement la saison 2. Trop de blessés, trop d’incertitudes autour du statut de chacun, et au final un dégueulis de Jerami Grant, ou de Deandre Ayton sur la fin de saison, alors que les jeunes – talentueux – n’ont pas été assez bien utilisé. Toumani Camara, Rayan Rupert, Jabari Walker ou Kris Murray ont bien eu droit à de nombreuses minutes mais ont parfois paru être là sans l’être, le corps ok mais pas l’esprit. Chauncey Billups est toujours aussi critiquable tant au niveau coaching qu’au niveau de ses remises en question, et on attend donc désormais de voir ce que l’homme aux dents dorées (et aux grosses lunettes) peut donner en année 2, lui qui a salement souffert de la comparaison avec quelques uns de ses camarades de cuvée même si, évidemment, le cadre est différent et y est pour beaucoup. Tout ce qu’on sait que cette année les Blazers en ont pris 62 face au Thunder et 62 face au Heat, et que quand tu prends deux des dix plus grosses branlées de l’histoire à deux mois d’intervalle c’est que quelque chose cloche. Un Lottery pick et ça repart ? Peut-être, en tout cas le puzzle a l’air cool, mais il faudrait songer à l’assembler un jour. Bonnes vacances messieurs, mais travaillez quand même un peu.