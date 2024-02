Le mois de février, c’est habituellement la période où les équipes ambitieuses commencent à monter en puissance en vue des Playoffs. Mais c’est aussi la période où les équipes nulles deviennent encore plus nulles en vue de la prochaine Draft NBA. La preuve avec les Wizards et les Blazers.

Avant le début du mois de février, Washington arborait un bilan de 9 victoires pour 37 défaites, l’un des pires de la Conférence Est. Depuis ? 12 matchs, 12 défaites, pour un bilan global de 9-49 (le même que les Detroit Pistons…) à l’heure de ces lignes.

Avant le début du mois de février, Portland arborait un bilan de 15 victoires pour 34 défaites, l’un des pires de la Conférence Ouest. Depuis ? 9 matchs, 9 défaites, pour un bilan global de 15-42 à l’heure de ces lignes.

Washington et Portland ont tout simplement été les pires équipes NBA en février, totalisant ensemble 21 défaites en 21 matchs. Si le mois de février est plus court que les autres et qu’il y a moins de matchs de saison régulière à cause de la trêve du NBA All-Star Weekend, c’est un exploit retentissant que de finir un mois complet sans gagner le moindre match. Les Wizards et les Blazers succèdent ainsi aux Pistons, qui ont fait pareil en novembre dernier. Et ils entrent officiellement dans le Hall of Shame aux côtés des 13 autres équipes dans l’histoire NBA à avoir terminé un mois calendaire sans la moindre victoire.

The Blazers didn’t win a single game in February 😳 pic.twitter.com/dOLdAGD4Nu

— NBACentral (@TheDunkCentral) February 28, 2024

Si on savait que Washington et Portland avaient appuyé sur le bouton reconstruction et qu’il ne fallait donc pas s’attendre à des miracles, c’est quand même bien moche tout ça.

Chez les Wizards, l’effet Brian Keefe n’a pas duré. Le nouvel entraîneur a essayé de serrer la vis après sa prise de fonction mais Washington n’est pas devenu plus respectable pour autant. Comme un symbole, Jordan Poole a été mis sur le banc (remplacé par Bilal Coulibaly, depuis blessé), ce qu’il n’a pas trop apprécié.

Chez les Blazers, on voit clairement les limites de la jeunesse, avec notamment une attaque qui patauge sévère. 29e efficacité offensive de la saison au jour d’aujourd’hui, quatre matchs à moins de 100 points sur les six derniers, bref c’est crade. Pas aidés non plus par des bobos à droite à gauche, Portland risque d’avoir du mal à finir sa campagne, surtout que les Blazers possèdent le 7e calendrier le plus difficile en NBA pour le reste de la saison.

Clairement, de Washington à Portland, on a déjà le regard fixé sur la Loterie et la Draft NBA 2024.