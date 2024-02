Delon Wright quitte les Wizards pour rejoindre le Heat

En marge du All-Star Weekend à Indianapolis, on a droit à quelques mouvements de joueurs sur le marché du buyout. Le vétéran Delon Wright quitte Washington pour Miami.

La nouvelle est un peu passée sous silence avec les festivités du All-Star, mais elle mérite d’être soulignée.

D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, Delon Wright a trouvé un accord avec les Wizards pour un buyout, et est sur le point de s’engager avec le Miami Heat.

Washington Wizards guard Delon Wright has agreed on a contract buyout, clearing the way for him to sign with the Miami Heat upon clearing waivers, his agent Greg Lawrence tells ESPN. Another dependable veteran for the Heat’s rotation. pic.twitter.com/rLqQRgPiFM

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 16, 2024

Le meneur/arrière de 31 ans ne rentrait plus dans les plans du projet reconstruction des Wizards, et on imagine que Wright voulait changer d’air pour rejoindre une équipe compétitive. C’est désormais chose faite.

Delon va apporter de la profondeur sur le backcourt de Miami, ce qui ne sera pas de trop pour une équipe actuellement privée de Josh Richardson et Terry Rozier (sans oublier Dru Smith). Avec son profil défensif et son expérience, Wright correspond plutôt bien au style Heat. Il va aider Miami dans la course au Top 6 de l’Est et potentiellement en Playoffs. Fun fact : Delon est le frangin de Dorell Wright, champion NBA avec le Heat en 2006 et très apprécié à Miami.

Actuellement dans sa neuvième saison NBA, Delon Wright tourne à 7 points, 3,2 rebonds, 3,1 passes et 1,2 interception de moyenne en carrière (45,3% au tir, 35,4% à 3-points). Il est passé par Toronto, Memphis, Dallas, Detroit, Sacramento et donc Washington.

Source texte : ESPN