Huit jolis matchs en NBA ce soir, dont un main event dont on parlera sans doute beaucoup demain matin, alors qu’en fin de programme les Nuggets et le Heat rejoueront la finale 2023 ou presque. Envoyez le menu !

Le programme de la nuit :

1h : Hornets – Bucks

1h : Magic – Jazz

1h30 : Nets – Hawks

1h30 : Knicks – Warriors

2h30 : Spurs – Thunder

3h : Suns – Rockets

4h : Nuggets – Heat

4h30 : Lakers – Wizards

Le match à ne pas rater : Spurs – Thunder

On va pas vous la refaire en douze langues : le duel entre Victor Wembanyama est LE main event de la soirée. On en parle en long et en large juste ici, et pour la faure courte c’est tout simplement l’histoire des deux meilleurs rookies de la saison qui s’affrontent, l’un des deux catapultant l’autre mais cela n’enlevant rien au talent de “l’autre”, on s’est compris. Il va y avoir des regards lancés, des stats posées, des highlights prononcés, du suspense pas sûr mais en tout cas, nos petits yeux de Frenchies seront bien ouverts dès 2h30 du matin. Be ready ? Non, soyez prêts.

Mais aussi…

Les Hornets ont vu leur belle série s’arrêter aussi vite que la hype Grant Williams. Raclée des Bucks à venir ?

Le Magic est dans une belle forme, pas le Jazz, vous nous voyez v’nir ?

Nets – Hawks, quel magnifique candidat pour “le match qu’on ne regardera pas”.

Les Warriors veulent frapper un grand coup au Madison, et signifier à tous qu’ils sont de retour parmi les contenders. Tout doux l’asticot.

Les Suns devraient ne faire qu’une bouchée des Rockets.

Remake des dernières Finales NBA entre les Nuggets et un Heat en pleine bourre, y’a match ?

Ne vous précipitez pas, il manque 40 points à LeBron James pour passer la barre des 40K mais Bron préférera le faire de manière assurée, samedi ou lundi. Possible même qu’il passe son tour ce soir après la débauche d’énergie de la veille.

Les Français de la nuit

Ousmane Dieng, Olivier Sarr et Sidy Cissoko tenteront de se mêler à la fête du Spurs – Thunder susnommé.

Théo Maledon espère qu’il verra la lumière face aux Rockets.

Toujours pas de Bilal Coulibaly, out depuis sa sale réception dimanche soir.

Et en G League