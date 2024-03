On enchaine avec une nouvelle nuit bien chargée en NBA. 9 matchs au programme dont Cavs – Celtics, Nuggets – Suns mais aussi un derby texan pour Victor Wembanyama et les Spurs. On vous raconte tout ça ci-dessous.

Le programme de la nuit :

1h : Hornets – Magic

1h30 : Cavs – Celtics

1h30 : Nets – Sixers

1h30 : Heat – Pistons

1h30 : Knicks – Hawks

1h30 : Raptors – Pelicans

2h : Rockets – Spurs

2h30 : Mavs – Pacers

4h : Nuggets – Suns

Le match à ne pas rater : Nuggets – Suns

Le petit Cavs – Celtics avait aussi de l’intérêt mais l’absence de Donovan Mitchell risque de rendre la lutte un peu plus inégale. Pour nous, on savourera avant tout ce choc de l’Ouest entre Phoenix et Denver, deux équipes qui s’étaient croisées en Playoffs l’an passé et qui pourraient bien recommencer au printemps. Si la saison s’arrêtait aujourd’hui, on aurait le droit à un Nuggets – Suns dès le premier tour !

Si Devin Booker ne sera pas en tenue pour l’occasion, on devrait quand même se mettre bien avec Nikola Jokic, Kevin Durant, Jamal Murray ou encore Bradley Beal s’il est inspiré. À domicile et sur une série de 6 victoires de rang, Denver partira favori alors que Phoenix tentera d’oublier ses deux dernières défaites pour consolider sa sixième place.

Mais aussi…

Le Magic pour se rapprocher du Top 5 de l’Est à Charlotte ?

Les Celtics peuvent envoyer un nouveau message en allant gagner à Cleveland. Les petits hommes verts sont sur une série de 11 victoires de rang. # rouleau compresseur

Nets – Sixers, ou le match qui vendait bien du rêve en janvier 2023 mais qui aujourd’hui semble bien lambda.

Duel animalier au Canada, l’occasion pour les Raptors d’enfin lancer leur plan tanking ?

Victor Wembanyama contre Alperen Sengun lors d’un derby texan, évidemment qu’on sera là pour voir ça.

Mavs – Pacers, ou le match qui va se finir à 145-142 sans prolongation.

Le Heat pour confirmer sa belle dynamique du moment face aux faibles Pistons ?

Knicks – Hawks, ou l’affiche qui rendrait bien si les leaders étaient pas tous cloués à l’infirmerie.

Les Français de la nuit :

Wemby pour tabasser les Rockets

Nico Batum devrait être en tenue face aux Nets pour les Sixers

On verra peut-être un peu de Sidy Cissoko avec les Spurs selon le scénario du match.

Et en G League ?