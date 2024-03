8 matchs au programme de notre samedi soir en NBA. Cela débute tôt avec le Derby de New York, cela finit tard dans l’Oregon et au milieu y’a quelques trucs à mater, et notamment un certain Victor Wembanyama. C’est parti pour la présentation de la soirée.

Le programme de la nuit :

18h : Knicks – Nets

0h : Magic – Kings

0h30 : Hawks – Hornets

1h : Spurs – Suns

1h : Bulls – Celtics

1h : Rockets – Jazz

1h : Wizards – Raptors

3h : Blazers – Nuggets

Le match à ne pas rater : Spurs – Suns à 1h

Sans être chauvin, difficile de trouver vraiment mieux que ce Spurs – Suns cette nuit. Malgré un back-to-back, les éperons de Victor Wembanyama vont tenter de jouer crânement leur chance face à une équipe de Phoenix qui ne peut pas se permettre de lâcher des matchs faciles dans la course à la 6ème place à l’Ouest.

On devrait retrouver tous les leaders en tenue pour l’occasion. Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal tenteront de faire la différence pour les Cactus alors que San Antonio se reposera comme souvent sur le V, assisté de Devin Vassell, Jeremy Sochan ou encore Tre Jones.

À noter que San Antonio a remporté les deux premiers duels entre les deux équipes cette saison.

Mais aussi …

Magic – Kings, probablement le second match le plus kiffant du jour avec un duel de All-Stars à l’intérieur (Sabonis contre Banchero)

Les Rockets pour passer à 8 victoires de suite et sous les deux matchs d’écart avec le Top 10 à l’Ouest ?

Bulls – Celtics, un match qui sent bon la fin des 80’s, mais Boston sera grandissime favori malgré le back-to-back.

Wizards – Raptors, bienvenue au royaume du tanking.

Un petit derby newyorkais à l’heure de l’apéro, c’est pas de refus, en espérant que Brooklyn sache encore jouer au basket.

Hawks – Hornets, l’occasion de voir Micic continuer ses belles sorties avec Charlotte ?

Aller jouer les Blazers en back-to-back, une formalité pour les Nuggets ?

Les Français de la nuit

Seulement Wemby sur les parquets ce soir.

Et en G League ?