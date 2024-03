Hors de la rotation de Mark Daigneault avec le Thunder, les Français Ousmane Dieng et Olivier Sarr brillent en G League. Encore une perf complète pour les deux tricolores, en attendant quelques minutes à l’étage du dessus.

Ce n’est pas forcément une nouveauté, mais cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas en parler. Ousmane Dieng et Olivier Sarr sont faciles en G League, voire très faciles. Titulaires tous les deux cette nuit, les deux Français ont fait le taf malgré la courte défaite face au Greensboro Swarm (c’est la réserve des Hornets). 28 points (record en carrière), 7 rebonds et 5 passes pour Ousmane Dieng, 18 points et 13 rebonds pour un Olivier Sarr solide dans la raquette.

These @okcblue players left it all on the court! 🔥

Ousmane Dieng dropped a career-high, 28 PTS accompanied by a 18 PTS & 13 REB double-double from Olivier Sarr during this evening’s matchup against the Swarm. pic.twitter.com/TFa4xgzZxv

— NBA G League (@nbagleague) March 23, 2024

On le sait, les minutes sont dures à aller chercher au Thunder cette saison. Contrairement aux dernières années, il ne faudra pas compter sur une fin de saison en roue libre avec des joueurs cadres mis au frigo. Avec Chet Holmgren, Jaylin Williams ou encore Biscmack Biyombo, compliqué pour un Olivier Sarr d’aller récupérer du temps de jeu mais le frangin d’Alexandre a au moins le mérite de tout donner à l’étage inférieur. 13 points, 11 rebonds et plus de 2 contres par match cette saison pour le natif de Niort.

Ousmane Dieng de son côté a eu un peu plus de temps de jeu mais là encore, compliqué de briller quand Jaylen Williams, Lu Dort, Isaiah Joe ou encore Aaron Wiggins prennent toute la place sur les ailes. Si Dieng va pouvoir découvrir les Playoffs cette saison, ça sera sûrement depuis le bout du banc ou durant le garbage time.