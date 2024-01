Ousmane Dieng n’avait pas arpenté les lattes de la Grande Ligue depuis le 24 décembre dernier et une victoire du Thunder face aux Lakers. De retour dans le groupe “NBA” après trois semaines de G League, l’ailier français a profité de l’immense blow-out infligé aux Blazers par OKC pour jouer 23 minutes. De bonne augure pour la suite !

Ousmane Dieng est un bosseur, et quand on l’envoie au feu il ne se brûle pas, il le maitrise. Solide en G League avec le Blue d’Oklahoma City, OD a réintégré le groupe NBA de Mark Daigneault hier soir, à l’occasion du match du Thunder face à Portland. De quoi mettre en joie quelques comptes Twitter, probablement des gens de sa famille :

OUSMANE DIENG SERA DE RETOUR DANS LE GROUPE DU THUNDER À PARTIR DE CE SOIR 🇫🇷 pic.twitter.com/2To0TAictm

— OKC Thunder⚡️🇫🇷/ All-NBA🏀🇺🇲 (@OkcThunder93150) January 11, 2024



Plus sérieusement ? La victoire d’hier n’aura pas seulement permis au Thunder d’être les nouveaux leaders de la Conférence Est, elle aura également permis à quelques sans grades, quelques sous-fifres de se montrer un peu plus qu’à l’accoutumée. Parmi eux Ousmane Dieng, qui a fêté son retour dans l’élite avec 9 points à 4/11 au tir dont 1/5 du parking, 6 rebonds et 3 passes, pas mal quand on sait que sa mécanique de tir ressemble à celle de Guillaume Tell avec son arbalète

Ousmane Dieng has already set a career-high for dunks in a season (23) in the G Leauge; the Thunder called him up as they return home tonight. Here is every dunk from his season in the G so far.

Dieng is doing a much better job of using his athleticism, playing with force. pic.twitter.com/RqJ8fX8okx

— Rylan Stiles (@Rylan_Stiles) January 11, 2024



Une belle sortie, rafraichissante, au cours de laquelle 150% des joueurs du Thunder se sont fait plaisir. Ousmane est de retour dans le groupe, un groupe qui cartonne avec ou sans lui et qui se pose de plus en plus comme un vrai contender pour le printemps. Les minutes coutent cher mais elles sont belles, c’est positif !