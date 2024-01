On avait commencé la soirée en beauté du côté de l’Accor Arena pour le NBA Paris Game 2024 et on l’a poursuivie jusqu’au petit matin avec plusieurs affiches dignes de ce nom au menu. Place au résumé NBA de la nuit made in TrashTalk !

Scores et stats de la nuit

Cavs – Nets : 111 – 102 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Les Français de la nuit en NBA

3 points, 3 rebonds et 2 passes en 12 minutes pour Rayan Rupert dans la raclée reçue par les Blazers.

9 points, 6 rebonds, 3 passes, 1 interception pour Ousmane Dieng, qui a profité de la même raclée pour avoir du temps de jeu avec le Thunder.

Evan Fournier qui continue de cirer le banc chez les Knicks (soupir)

Toujours aucune trace de Théo Maledon chez les Suns.

Le highlight de la nuit

Josh Okogie drops the HAMMER 😱

Suns-Lakers on TNT

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

#TTFL Top 30

➡️ Deck #12 | Pick #75#NBA

Les classements

Le programme de ce soir