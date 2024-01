Un match… spécial. Le NBA Paris Game 2024 n’aura décidément laissé personne indifférent. Un parterre de stars comme seule la Grande Ligue peut rassembler, une affiche Cavaliers – Nets que certains médias ont qualifié de “sans charme” mais qui nous aura finalement fait passer par toutes les émotions possibles et laissé un goût de réussi. C’est ça le basket, c’est ça la vie, c’est ça la NBA à Paris.

Résumer cette journée à chaud est un exercice bien difficile, tant les moments que l’on souhaite raconter sont nombreux. Parce que comme cette introduction d’article l’indique, nous sommes bien passés par toutes les émotions. D’une excitation croissante entre l’ambiance basket de la NBA House et de l’Accor Arena avant le match, aux quelques discussions avec d’autres journalistes présents sur place (dont Rémi Reverchon, à qui on claque une dédicace pour sa disponibilité entre deux duplex), à un début de match qui ferait chialer de tristesse n’importe quel fan de basket, à une baston qui relance tout, à un Donovan Mitchell de feu et enfin à une photo avec Ronaldo dans les toilettes.

Une phrase particulièrement longue, qui laisse prendre mesure de ce que nous avons vécu. Et de ce que nous voulons vous raconter, car nous avons fait du mieux possible pour vous emmener au coeur de ce match haut en couleurs. Attardons nous très brièvement sur notre passage éclair à la NBA House. Un espace dédié à la NBA qui propose une ambiance basket enivrante. Les animations nous plongent dans la Grande Ligue, et qu’on y reste 10 minutes comme 2 heures, il y a toujours quelqu’un ou quelque chose à voir. Mention spéciale au gars qui nous a interpellé pour nous montrer les jumelles qu’il aurait au match, histoire de tout voir à la loupe.

Les gars à les jumelles pour le match ce soir je HURLE 😭😭😭@TrashTalk_fr pic.twitter.com/VXJDAjJ2R7

— Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) January 11, 2024

Est-ce qu’elles lui auront servi pendant la rencontre ? Assurément, mais sans doute sont-elles restées rangées durant la première partie du match. Au delà du fait d’avoir pu vivre de l’intérieur la session d’échauffement des joueurs au plus près (et avoir pris environ 100 000 photos jusqu’à faire craquer le stockage du téléphone), ce duel de l’Est n’a d’abord rien produit de bon. Pire, il a fait remonter dans nos esprits le souvenir de l’immonde Pistons – Bulls de l’an passé. “Les Nets accusent le décalage horaire” qu’on aurait pu titrer tant le niveau de Brooklyn est dégueulasse sur le début de partie. La salle a choisi son camp, celui des Cavaliers. Sans forcer, l’écart grimpe en faveur de Cleveland et le vrai premier moment d’exultation au sein de l’Accor Arena est le passage de David Beckham et Ronaldo sur l’écran géant.

MIKAL BRIDGES 🖤 pic.twitter.com/lYpSmnsg83

— Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) January 11, 2024

Au bout de 24 minutes, nos mines sont déconfites. Doit-on vraiment se réjouir des passages de la NBA à Paris si elle nous propose des affiches à dormir debout ? Bien sûr que oui, mais cela laisse un goût très amer. Heureusement, la fin du match sera plus heureuse. Elle commence lorsque Tristan Thompson fait marrer la salle en envoyant un Airbus aux lancers-francs, puis lors de la baston provoquée par le même homme. Le tir à 10 000€ réussi par un fan y est aussi pour beaucoup.

En fait c’est l’UFC Paris je crois pic.twitter.com/5PBysalnLT

— Nass TrashTalk (@nass__34) January 11, 2024

Un barfight américain au coeur de la Ville Lumière, pile ce qu’il faut pour (r)animer enfin ce match qui n’a alors pas encore démarré pour énormément d’esprits. Les Nets s’emparent du momentum, reviennent à quelques longueurs et Donovan Mitchell active le mode “Beast”. 45 points de Spida au buzzer final, des souvenirs de tirs monstrueux plein la tête, tout comme les “MVP” sur ses tirs aux lancers-francs. Cette fois, les stars n’ont pas volé la vedette au basket, c’est en tout cas notre ressenti au coeur des hostilités.

Les chants “MVP” pour Donovan Mitchell, 45 points ce soir et tout l’amour de la Ville Lumière 🔥 pic.twitter.com/WxEGf5ijmb

— Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) January 12, 2024

La soirée se termine en apothéose pour nous : au détour d’une pause pipi, Ronaldo se présente dans la queue des toilettes. L’anecdote est irréelle, mais bien vraie. L’occasion est trop belle, la photo quémandée pour flexer à vie est acceptée par la Légende, la vraie, sans offenser les Ian Mahinmi, Kévin Séraphin et autres Mickaël Piétrus que la NBA a présenté comme tels, on laissera le doute à la traduction réalisée à l’arrache.

Bref, c’était le NBA Paris Game ❤️ pic.twitter.com/g6dsUv69OC

— Le Psy TrashTalk 👨‍👩‍👧‍👧 (@giovannim6) January 11, 2024

Les conférences de presse proposées par la Ligue ont fait mouche dans nos coeurs teintés d’orange, Donovan Mitchell veut revenir dans 6 mois affublé du maillot de Team USA, Adam Silver veut revenir l’année prochaine en emmenant un grand talentueux né au Chesnay-Rocquencourt dans ses bagages. Et c’est bien ça le principal. Que la NBA se sente comme chez elle ici, car comme Spida a pu le dire – à raison – après la rencontre : “Paris est une terre de basket“. La France aussi.