Touché au mollet et déjà absent au Game 4 contre Boston, Donovan Mitchell devrait également manquer la cinquième manche de ce soir face aux Celtics. C’est à se demander si on le reverra un jour sous un maillot de Cleveland…

Si l’on en croit Shams Charania de The Athletic, les Cavs vont devoir faire sans leur meilleur joueur pour essayer de sauver leur saison à Boston lors du Game 5. Donovan Mitchell souffre d’une contracture au mollet qui l’empêche de tenir sa place.

Menés 3-1 dans la série, les Cavs sont au bord du précipice et on ne voit pas comment Cleveland peut arracher un Game 6 dans ces conditions.

Wah… bon bah on va peut-être voir le dernier match des Cavs sans Donovan Mitchell… et peut-être son dernier avec la franchise ? Gros feuilleton cet été. https://t.co/MWyO1MZYUM

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 15, 2024

En cas d’élimination (probable), reverra-t-on un jour Mitchell sous le maillot des Cavs ?

La question est d’actualité, l’avenir de Spida faisant partie des principaux sujets du moment en NBA. L’arrière All-Star n’a toujours pas prolongé à Cleveland et va entrer dans la dernière année de son contrat l’an prochain. Cela fait de lui un candidat naturel pour un transfert, et plusieurs franchises – comme les Nets et les Lakers – préparent déjà des offres s’il demande à se faire trader.

The Lakers and Nets already have offers prepared for Donovan Mitchell, if he requests a trade from the Cavaliers this offseason, per @WindhorstESPN on @GetUpESPN.

If Mitchell declines an extension offer from Cleveland, all indications are he will be moved. pic.twitter.com/NhODaw0Efr

— Evan Sidery (@esidery) May 15, 2024

Donovan Mitchell est arrivé à Cleveland en 2022 et a passé deux saisons dans l’Ohio. Il a lâché de gros cartons offensifs et a participé deux fois aux Playoffs, avec une série remportée cette année contre le Magic. Mais son association avec Darius Garland sur le backcourt est source de doutes, et les Cavs ne pourront pas prendre le risque de le perdre contre peanuts s’il refuse de prolonger…

__________

Source texte : The Athletic