Les Cavaliers sont de nouveau au complet, attention la concurrence

Après plusieurs semaines passées sans Darius Garland ni Evan Mobley, les Cavaliers ont enfin récupéré leur groupe au complet la nuit dernière, face aux Pistons. Avec 11 victoires sur les 12 derniers matchs, Cleveland remonte le classement de l’Est et les retours de deux éléments forts de l’équipe doivent accentuer cette dynamique.

Nous nous posions la question, lorsque les annonces quasi-simultanées de blessure pour Evan Mobley et Darius Garland de savoir si cela allait mettre un sale coup d’arrêt aux ambitions des Cavaliers. Pas de quoi les écarter des Playoffs non plus, mais assez pour les mettre en retard sur un quatuor de tête Celtics – Bucks – Sixers – Knicks qui envoie alors du lourd.

La réponse des Cavs ? Aucun souci pour la bande de Donovan Mitchell, qui augmente son niveau de jeu global pour mettre au tapis pas mal d’adversaires coriaces. Les Bucks sont tombés par trois fois, les Clippers aussi. Le décalage horaire n’a pas eu raison de la furia Spida, qui a enflammé l’Accor Arena le temps d’un match délocalisé à Paris. Et tout cela sans deux des trois têtes d’affiches de la franchise. De quoi foutre les boules à pas mal d’équipes, notamment les Sixers qui se sont vautrés sur les quatre derniers matchs et ont cédé leur 4e place à Cleveland.

La nuit d’Evan Mobley a été plus discrète que celle de Darius Garland, mais les deux larrons ont fait du bien sur le parquet. Donovan Mitchell en a certes collé 45 et pris ses potes sur le dos, mais à terme, le E et le D pourront le décharger de certaines responsabilités offensives, c’est lui-même qui le dit.

“C’est génial d’avoir Darius et Evan de retour, c’est le principal. Le plus important désormais est de continuer à progresser. Nous avons une équipe talentueuse et assez profonde, nous continuons de construire ça ensemble” – Donovan Mitchell

De quoi lui laisser aussi de meilleurs espaces quand il a la balle. Les Knicks ne sont qu’à 0,5 victoires d’avance, de quoi laisser entrevoir le podium de la conférence Est. Et une potentielle meilleure confrontation lors des Playoffs. Tout roule dans l’Ohio, en espérant que cela continue jusqu’en avril. Au minimum !

