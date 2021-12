Les Cavs profitent de Bulls décimés : victoire 115-92, Evan Mobley a failli bloquer la sortie de cet article

On s’attendait à un beau duel entre un cador de l’Est et l’une des équipes surprises de ce début de saison. Finalement, l’affrontement s’est transformé en rodéo et pour une fois, le taureau n’en est pas sorti gagnant. Oui, les Cavs ont tapé les Bulls 115-92 grâce à une démonstration collective. Cleveland, This Is For You !

C’est fou mais… Cleveland est à nouveau un endroit où le basket-ball fait vibrer les foules, et c’est une excellente nouvelle pour tous les habitants de l’Ohio. Ce mercredi, Darius Garland et ses potes ont décidé de passer à tabac une équipe des Bulls bien amoindrie : DeMar DeRozan, Coby White, Javonte Green, Matt Thomas, Patrick Williams et bien sûr le divin chauve Alex Caruso, n’étaient pas de la partie. C’est presque trop beau pour être vrai, et les Cavs n’ont pas laissé passer leur chance. Dès les premières minutes, les soldats de J.B. Bickerstaff prennent le lead et ne seront plus jamais inquiétés de toute la partie. Grosse défense, projection rapide, les tours jumelles qui scotchent à tout va et martyrisent la raquette des Bulls, les viocs qui sortent du banc et font leur taf, la tornade Darius Garland. Tout a fonctionné comme sur des roulettes et en face, Zach LaVine (23 points) s’est vite retrouvé esseulé avec un Nikola Vucevic qui avait sans doute une poussière dans l’œil, en témoigne un vilain 8/23 au shoot. Difficile de sortir une individualité du lot du côté de Cleveland tant tout le monde a joué son rôle à la perfection : de Ricky Rubio, 11 points et 9 passes en 23 minutes, à Darius Garland – 24 pions et 6 offrandes – en passant par l’inévitable Evan Mobley, auteur de 16 points, 9 rebonds, 2 interceptions et… 5 contres.

🚫🚫🚫🚫🚫 Evan Mobley (16 PTS, 9 REB) gets his career-high FIFTH block of the night!@cavs own the lead heading into Q4 on NBA League Pass: https://t.co/V0kkYEEIkG pic.twitter.com/0aJvt46i6E — NBA (@NBA) December 9, 2021

Bien qu’il ne soit pas Breton, pas besoin de vous préciser qu’Evan Mobley adore les crêpes. Le rookie n’a peur de personne et ça, ça doit faire peur à un paquet de monde. Même topo pour son collègue de peinture, Jarrett Allen. Le speaker de la Rocket Mortgage FieldHouse n’en pouvait plus et a même proclamé le grand touffu « meilleur pivot de l’Est », ce qui risque de faire plaisir à certains dont le nom commence par « Embii » et finit par « d ». Avec cette belle victoire collective – faite de six Cavs à plus de 10 points – la franchise porte son bilan à 14 victoires pour 12 défaites. Seule ombre au tableau de l’Ohio : les coiffures de Darius Garland et Ayo Dosunmu. Diantre, n’y a-t-il personne pour les amener chez le coiffeur ? Quant aux petits gars de Windy City, c’est le neuvième revers de la saison mais pas de quoi crier au drame compte tenu de la liste des dispensés. Face à une si belle équipe de Cleveland, c’en est même plutôt logique.

Les Bulls n’avaient pas assez de ressources et ils ont payé l’addition à Cleveland. Pour les hommes de l’Ohio, c’est encore une belle démonstration collective. Du show des deux côtés du terrain, un roster bien huilé : le basket est bel et bien de retour à Cleveland, et ça fait plaisir !

Source Texte : NBA.