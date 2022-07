Invité du Varsity House Podcast où Shaun Crawford et Carl Jones l’ont questionné pendant plus d’une heure, Darius Garland a tenu à faire passer un message très clair à la Conférence Est pour la saison à venir. Éliminé au play-in l’année dernière, la pépite de Cleveland a donc assuré que son équipe ferait partie des quatre derniers prétendants au titre lors des prochains Playoffs. Le timide jeune homme n’existe plus, place au All-Star qui balance des grosses déclas.

Chers fans des Cavs, si vous pensiez ne pas pouvoir aimer plus encore votre jeune meneur, voici une raison d’encore un peu plus sombrer dans la folie. Car qu’y a-t-il de mieux que d’entendre son franchise player affirmer haut et fort qu’il emmènera son équipe aux sommets de la Ligue… dès l’année prochaine ? C’est en tout cas ce qu’a décidé de faire Darius Garland, au micro du Varsity House Podcast, en soutenant que les Cavaliers atteindraient les Finales de la Conférence Est lors de la saison 2022-23. Voilà, la bombe est larguée, les yeuks sont posées sur la table, le défi est lancé. La dernière fois que Cleveland a atteint le même stade ? En 2018, lorsqu’un certain LeBron James avait décidé de porter l’ensemble de l’Ohio sur ses épaules de cinq mètres de large. Attendez, on va recommencer. La dernière fois que Cleveland a atteint le même stade SANS LeBron James ? En 1992. À l’époque, l’équipe était encore coachée par Lenny Wilkens et menée par Brad Daugherty. Autant vous dire que J. B. Bickerstaff va avoir du pain sur la planche s’il veut que la mission lancée par son leader soit remplie. Car Darius Garland n’a pas simplement envie d’y arriver : il le désire plus que tout au monde. Il n’y a qu’à l’écouter lorsqu’il parle de ce qu’il a vécu lors du play-in l’année dernière :

« Je pense qu’on peut devenir meilleur. Je pense qu’on va atteindre les Finales de Conférences l’année prochaine, c’est sûr. On va revenir revanchard. On a prouvé à tout le monde que notre place était là-bas. Mais l’atmosphère… le Rocket Mortgage était en feu, il y avait des serviettes en l’air partout… Je veux dire… le premier panier, c’était dingue. Tellement bruyant. Je n’entendais personne sur le terrain. C’était énorme, et je suis prêt à y retourner. On est une jeune équipe, comme tu l’as dis on a dû s’en sortir face à une grosse adversité cette saison. Donc c’était bien marrant d’être là-bas… mais on n’est pas satisfait. On est focus, on est tous prêts à tout déchirer. »

Forcément, il est difficile de savoir en juillet 2022 ce qu’il se passera en mai 2023, qui plus est quand nous parlons de cette jeune équipe des Cavs. L’an dernier, le Garland Squad avait surpris toute la Ligue en réalisant une campagne 2021-2022 détonnante. Longtemps qualifiés directement pour les Playoffs, ces derniers avaient terminé la saison en tirant la langue, notamment en raison des blessures. « Tombés » à la huitième place, les jeunots avaient tristement été éliminés de la course aux Playoffs par deux défaites contre Brooklyn puis Atlanta. C’est donc avec un énorme esprit de revanche que Darius Garland, Jarrett Allen, Evan Mobley et compagnie vont aborder l’exercice 2022-23. Et ce n’est pas l’arrivée d’Ochai Agbaji (14ème choix de la Draft 2022) qui va les faire changer d’avis. Collant parfaitement à la mentalité d’underdog de ces jeunes Cavs, qui s’en revendiquent par ailleurs en aboyant dans les vestiaires, le gaillard de 2 mètres pour 98 kg va également faire beaucoup de bien à ce poste 3 sur lequel Cleveland avait besoin de renforts. Mais attention toutefois à ne pas partir trop confiant. Car s’il y a bien une chose que les Cavaliers n’auront plus avec eux cette année, c’est l’effet de surprise. Sous-estimés la saison passée, ces derniers seront désormais attendus de pied ferme par les 29 autres franchises. En tant que leader, Darius sera ciblé, tout comme Mobley sera secoué. Il va donc falloir être très costaud pour remplir l’objectif, mais ça, on se doute qu’ils le savent déjà.

Ce qui est certain, c’est qu’on ne risque pas d’oublier cette décla de monsieur Garland. Et bien sûr, si les actes ne suivent pas les paroles, on n’hésitera pas à la ressortir une seule seconde. On apprécie évidemment l’évolution de celui qui est arrivé sur la pointe des pieds en NBA, et qui est en train de prendre une dimension assez folle. Maintenant, plus le choix, il va falloir assumer.