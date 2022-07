Quelle déception. Ce jeudi, l’équipe de France U20 s’est inclinée en quart de l’EuroBasket face aux Lituaniens du terrible Mantas Rubstavicius. Ce revers tire tristement le rideau sur la génération 2002 en Bleus. Une dernière grosse campagne était possible, nous garderons finalement le Mondial 2021 tout en haut dans la boîte à souvenirs.

Kenneth Lofton Jr. l’été dernier, Mantas Rubstavicius un an après. Ce jeudi, en quart de finale de l’EuroBasket, le meneur lituanien a pris la relève en claquant 38 points à 72% au tir sur l’équipe de France U20. Une fin de parcours assommante pour les hommes de Frédéric Crapez, une nouvelle fois victimes d’une éruption isolée. S’il fallait tirer du bon de cette désillusion, on regarderait en direction des 25 points (15/17 aux lancers) de Matthew Strazel, tout fraîchement débarqué à Monaco. Mais bon, « lui dire qu’il n’a pas de poux ne console pas le chauve ». Un an après le revers – paradoxalement gratifiant – face aux cainris de Chet Holmgren, les Bleus ont donc perdu les pédales très/trop tôt dans cet Euro. Comment expliquer ce fossé entre la médaille d’argent décroché au Mondial 2021, et ce résultat « feuille blanche » ? Sélectionné avec l’équipe de France A, Victor Wembanyama a définitivement tiré le rideau sur les sélections jeunes, au grand dam des ses anciens coéquipiers. Sans lui, Mantas Rubstavicius a enchaîné les drives format « 2+1 » sans avoir à se soucier d’une grande tige de 2m20 sous le cercle. On ne dit pas que la présence de Totor aurait changé le résultat, simplement qu’avec lui, le résultat ne serait pas le même. Ouai, c’est ce qu’on dit du coup.

