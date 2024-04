Heat – Celtics, preview du Game 3 : Boston doit se faire respecter

Sans surprise, Boston a surclassé Miami lors du Game 1 de la série. Grosse surprise, le Heat a réussi à prendre l’avantage du terrain dans le Game 2. De quoi poser le décor pour un troisième match en Floride qui s’annonce plus indécis que prévu.

18 victoires séparaient Boston de Miami au terme de la saison régulière. 18 victoires, ce qui correspond à l’écart entre le leader de la conférence et le huitième. Alors forcément, au moment de faire les pronos il y a une semaine, quasiment personne ne voyait le Heat concurrencer le rouleau compresseur vert et blanc dans une série de sept matchs.

Erreur.

En décrochant une victoire estampillée “Heat Culture” dans le Game 2 à Boston, Miami a non seulement brisé tous les brackets qui annonçaient un sweep des Celtics, mais en plus les hommes d’Erik Spoelstra ont récupéré l’avantage du terrain.

Another year, another Heat/Celtics battle 🍿

Who you got this time? 👀 pic.twitter.com/BBT79p1anD

— NBA on TNT (@NBAonTNT) April 20, 2024

Dans l’histoire des Playoffs NBA, les équipes ayant gagné le Game 3 d’une série à égalité 1-1 ont fini par remporter cette dernière 74% du temps. Pas besoin de vous faire un dessin, vous avez bien compris que la troisième manche de ce soir est capitale.

Une troisième manche qui peut partir dans tous les sens.

Premier scénario possible : les Celtics, vexés par leur défaite du Game 2, débarquent à Miami avec la ferme intention de remettre les pendules à l’heure. Boston joue comme la meilleure équipe de saison régulière et domine assez clairement le Heat sur son propre parquet. Plus d’intensité, plus de focus des deux côtés du terrain, meilleure exécution, et puis le talent fait le reste. Deuxième scénario possible : sur sa lancée du Game 2, et poussé par un public qui débarque 15 minutes après l’entre-deux, le Heat parvient une nouvelle fois à poser des problèmes à Boston. Le match est serré de bout en bout, et les Celtics se retrouvent en plein money-time à l’extérieur, dans un Game 3 crucial. On vous laisse imaginer la suite. Troisième scénario possible : Nikola Jovic sort le match de sa vie, Haywood Highsmith force Jayson Tatum à tirer à 8/26, et Jimmy Butler trolle Jrue Holiday sur Insta après une nouvelle victoire du Heat.

Waaaaaah Jimmy Butler sur Insta 😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/w66UzIFdi7

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 25, 2024

Peu importe les résultats en régulière, peu importe le classement, peu importe la différence de talent ou les absents (Jimmy Butler, Terry Rozier, Josh Richardson), une série opposant Boston à Miami n’est jamais une série comme une autre. Vous savez comment on appelle ça dans le jargon ? Une rivalité. La NBA d’aujourd’hui en manque cruellement, mais celle-ci est réelle.

“Cela remonte à la période Big Three (les Heatles, 2010-14). C’est une grande rivalité. On sait qu’à chaque fois, ce sera un vrai combat.” – Bam Adebayo

Si Boston reste logiquement le grand favori de la série et que les Celtics sont tout à fait capables de rouler sur le Heat lors des matchs à venir, Miami a cette capacité unique de faire douter les meilleurs. Même quand on pense qu’ils n’ont aucune chance.

Rendez-vous ce soir à minuit pour la réaction des C’s… ou un nouvel exploit du Heat ?