Jeux Olympiques : Tony Parker, Nando De Colo et Gaëtan Müller porteurs de la flamme à Marseille

Hier, lors du passage de la flamme olympique à Marseille pour son arrivée en France, beaucoup de personnalités issues du monde du sport ont participé au relai du flambeau. Basile Boli, Didiger Drogba… mais aussi Tony Parker, Nando De Colo et Gaëtan Müller. L’ASVEL en force.

Un beau passage de relai entre Tony Parker et Nando De Colo, deux monuments de l’Équipe de France de basket, et membres de l’ASVEL à différentes échelles. Les deux basketteurs étaient conviés, avec Gaëtan Müller, à participer à la déambulation de la flamme dans les rues de Marseille. Une journée ensoleillée, marquée bien sûr par le football qui anime la cité phocéenne depuis la nuit des temps et donc aussi par le basketball.

#Paris2024 | 🔥 C’est au tour de Tony Parker de porter la flamme olympique à Marseille !

On devrait bien sûr revoir des membres et ex-membres de l’Équipe de France de basketball, puisque la flamme passera par plusieurs villes emblématiques du basket français, telles Pau et bien sûr Paris.