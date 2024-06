Interrogé sur la dynamique de cette Équipe de France et sur les nombreux extérieurs toujours présents, Nando de Colo a pu nous éclairer sur l’impression qu’il avait à propos de l’équipe et sur son état d’esprit vis-à-vis de la concurrence au sein du groupe.

En terme de niveau, Nando n’a pas parlé de meilleure Équipe de France qu’il ait jamais connu, mais il a néanmoins semblé bien convaincu par la complémentarité du groupe. Avec notamment Andrew Albicy, Matthew Strazel, Théo Maledon, Frank Ntilikina, Evan Fournier, Bilal Coulibaly, Nicolas Batum, Isaïa Cordinier, Elie Okobo, Nadir Hifi, Guerschon Yabusele, Rudy Gobert, Victor Wembanyama, Vincent Poirier, Mathias Lessort et Jaylen Hoard encore présents dans le groupe, on peut le comprendre.

Venant d’un joueur qui joue avec les Bleus depuis plus de quinze ans, voilà une déclaration qui nous hype bien comme il faut. Nando de Colo qui a connu l’or à l’EuroBasket de 2013 et la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 parle de l’effectif français le plus complet avec lequel il a joué sous la tunique bleue. Comment ne pas trépigner d’impatience jusqu’aux premiers matchs de préparation de cette équipe de France génération Victor Wembanyama ? Au sujet du prodige français, Nando l’a annoncé : il ne veut pas entendre parler de point faible aux niveaux des lignes extérieures, mais le jeu gravitera plus autour de Wemby.

Au niveau de son état de santé, l’arrière a pu se montrer rassurant à quelques semaines des Jeux Olympiques. Pas encore à 100%, de Colo est sur le bon chemin pour effectuer un retour dans de bonnes conditions. Ça fait plaisir à entendre.

Nando de Colo semble être dans de bonnes conditions pour aborder les Jeux. Un groupe complet, une direction dans laquelle aller au niveau du jeu et un accompagnement des jeunes pour bien développer le groupe. Rendez-vous sur les terrains pour se faire une idée de ce que vaut vraiment cette Équipe de France nouvelle génération.