Bilal Coulibaly “prêt” à devenir titulaire avec les Bleus

A quelques heures de leur départ pour Rouen, les joueurs de l’Équipe de France se sont livrés à un point presse. L’occasion pour Bilal Coulibaly d’envoyer un message à Vincent Collet. L’ailier des Wizards se sent prêt à assumer rapidement des grosses minutes avec les Bleus.

Dur de savoir avec quel cinq de départ les Bleus débuteront les Jeux Olympiques d’ici quelques semaines. Il y a évidemment la question d’une association Rudy Gobert et Victor Wembanyama mais sur les extérieurs aussi la concurrence fait rage. Appelé pour la première fois en sélection, Bilal Coulibaly entend bien jouer sa chance à fond et il se dit prêt à faire tout ce que le staff lui demandera, même à débuter avec les titulaires. Des propos rapportés par Robin Wolff de TrashTalk.

Bilal Coulibaly est prêt à être titulaire de l’Équipe de France si on lui demande ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/kK5h34Rmcm

— Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) June 27, 2024

“Si on me demande de le faire, moi je serais évidemment prêt à le faire. Voilà, sans forcément de pression. Ouais mais je serais prêt à le faire, et je jouerai à 100% de toute façon”