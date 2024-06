A l’occasion du Media Day de l’Équipe de France masculine aujourd’hui, certaines questions ont évidemment été tournées vers la Draft historique de la veille. Bilal Coulibaly ? Heureux, heureux de voir débarquer un nouveau pote à Washington !

TrashTalk est sur place aujourd’hui à l’INSEP pour faire quelques charades aux internationaux français à l’occasion du Media Day. Et avant de parler vraiment EDF à Bilal Coulibaly, la jeune star des Wizards, il y avait – évidemment – une question évidente à lui poser :

L’avis de Bilal Coulibaly sur la sélection d’Alexandre Sarr aux Washington Wizards ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/BJeWSbcRJR

— Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) June 27, 2024



S’il a vu hier le départ de Deni Avdija et l’arrivée de Malcolm Brogdon à la mène de la franchise de Washington, Bilal Coulibaly peut donc se féliciter ce matin d’avoir un nouveau teammate, français, et pas des moindres. On parle quand même d’un n°2 de Draft, pressenti pour devenir très vite dominant en NBA, et avant même les Jeux Olympiques, Bilal Coulibaly peut déjà se dire que son début d’été est réussi !