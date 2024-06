Peu à peu les groupes se dévoilent en vue des Jeux Olympiques, et si aujourd’hui les Bleus sont en mode media day, la fédération japonaise a annoncé hier une liste élargie de 16 joueurs, à un mois des Jeux. Avec quelques noms connus !

On rappelle pour commencer que le Japon affrontera… la France en phase de poule, raison de plus pour lire les quelques ligne suivantes.

Le plus gros nom ? Celui de Rui Hachimura évidemment, véritable star nationale, icône même, qui avait participé aux Jeux de Tokyo 2021 et qui avait d’ailleurs tellement puisé dans son énergie qu’il lui avait fallu des mois pour se remettre de toute cette pression. Un Rui qui s’est depuis retrouvé, aux Lakers, et qui sera donc le leader de sa sélection cette année encore, aux côtés notaamment de l’intérieur dominant et naturalisé Josh Hawkinson, ou de l’ailier passé en NBA Yuta Watanabe.

