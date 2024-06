On l’avait découverte hier, un peu en même temps que tout le monde, et on s’était d’ailleurs empressé de vous en parler. Hier, Zhang Ziyu, jeune joueuse chinoise qui participe actuellement à la Coupe d’Asie U18, a récidivé. Quelque chose nous dit qu’on n’est pas près de ne plus en entendre parler.

Elle a quelque chose de la méchante dans les films ou dans les contes. Elle est au basket féminin ce que Larry Kubiak était à la série Parker Lewis. Son corps relève de l’anomalie, c’est un fait. On ne sait pas ce que deviendra Zhang Ziyu, si elle fera carrière, mais vu le gabarit (2m20 mais les infos fluctuent comme pour un secret qu’on aimerait garder), vu le gabarit… on est déjà heureux de la voir sur ses deux pieds. S’éclater. Car Zhang Ziyu semble à première vue s’éclater, tout du moins dominer. On vous prévient, les highlights ci-dessous ne sont pas les plus hypant de la nuit, on vous conseille d’ailleurs plutôt d’aller voir le TURBO SOURIRE de Zaccharie Risacher, mais ces highlights sont… d’une autre temps. Visez plutôt, on en aurait presque de la peine pour tous les petits moustiques désireux de s’accrocher à la géante :

Dessous c’est un carnage, évidemment, puisque la demoiselle rend en moyenne 50 ou 60 centimètres à ses adversaires. Il y a même des bribes de tir voire de moves et c’est encourageant, même si à cet âge là et vu les circonstances, on va surtout surveiller les appuis, les genoux, le cardio. 44 points c’est en tout cas la dinguerie du jour signée Zhang Ziyu, restez connectés car, logiquement, on devrait écrire le même article demain.