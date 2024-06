Les images sont hallucinantes, Zhang Ziyu est une adulte parmi les enfants, une géante parmi les humains. La Chinoise de 17 ans mesure 2m20 et en profite pour dominer sur les terrains de basket-ball. La Chine a un nouvel OVNI au poste de pivot, la planète est prévenue.

Dans le Guinness World Record 2023, la plus grande femme du monde s’appelle Rumeysa Gelgi, une Turque de 2m15. Le site de la FIBA n’est pas d’accord. Sur ce dernier Zhang Ziyu, une joueuse chinoise de 17 ans, fille de deux anciens joueurs professionnels de plus de 2m, mesure 2m20 et en regardant les images, on a tendance à le croire.

La poste 5 disputait hier son premier match FIBA. En Coupe d’Asie U18, la Chine était opposée à l’Indonésie et s’est imposée tranquillement sur le score de 109 à 50. L’occasion pour Zhang Ziyu de s’éclater sans pression dès son entrée en jeu à quatre minutes de la fin du premier quart-temps.

Régulièrement servie à trois mètres du panier adverses, la poste 5 s’est illustrée par son toucher. Les tirs avec la planche sont maîtrisés tout comme les petits hooks que personne ne peut lui contester pour des raisons évidentes. La Chinoise a même réussi un shoot en dehors de la restricted area. Les stats à la fin du match ? 19 points, 7 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 3 contres à 9/9 au tir en 13 minutes sur le parquet.

Zhang Ziyu is 𝐇𝐄𝐑 😤

17-year-old center (2,20cm/7’3”) registered 19 points and 7 rebounds on a perfect shooting (9/9) in her FIBA debut 🇨🇳#U18AsiaCup pic.twitter.com/10XKaDESYL

— FIBA (@FIBA) June 24, 2024

Les autres joueuses lui arrivent au nombril, pas de quoi la déstabiliser, ça lui est arrivé toute sa vie étant donné qu’elle mesurait déjà 2m11 en sixième. De quoi faire naître un surnom : “la femme Yao Ming”.

Zhang Ziyu semble, à première vue, avoir le défaut de ses qualités. Elle n’est pas très mobile et n’a été utilisée que sur des courtes séquences, à l’image d’un Boban Marjanovic en NBA. Lorsqu’elle est rentrée sur le terrain, elle a été impactante, mais n’ a pas pu y rester trop longtemps, son moteur ne lui permettra probablement pas d’assumer la dépense énergétique que représente l’entièreté d’un match au plus haut niveau.

Zhang Ziyu a déjà été médiatisée auparavant. Des vidéos d’elle à 14 ans circulaient déjà sur internet, et il était prétendu, à l’époque, qu’elle mesurait 2m26. En 2023, elle s’était illustrée en envoyant 44 points et 15 rebonds dans une compétition U17.

Difficile de savoir ce à quoi va ressembler sa carrière à l’avenir, mais ce qui est certain c’est que les images sont hallucinantes et qu’elle ne devrait pas perdre beaucoup d’entre-deux dans sa vie. Deviendra t-elle la deuxième Chinoise de l’histoire de la WNBA derrière Han Xu ?

