Plus que quelques jours avant le début de la NBA Free Agency 2024. Comme chaque année chez TrashTalk, on prépare le grand bal en présentant les invités, à savoir les agent-libres qui vont agiter le marché cet été. Deuxième chapitre aujourd’hui, avec les accros du scoring, les arrières.

NB : Malik Monk n’est pas intégré à cette liste puisqu’il est censé avoir donné son accord pour une prolongation de 4 ans avec les Sacramento Kings.

Kentavious Caldwell-Pope (player option)

Stats 2023-24 : 10,1 points, 2,4 passes décisives, 2,4 rebonds, 1,3 interception, 46% au shoot, 41% à 3-points en 32 minutes.

Champion NBA en 2020 avec les Lakers puis de nouveau en 2023 avec les Nuggets, Kentavious Caldwell-Pope s’est affirmé ces dernières années comme l’un des meilleurs role players de toute la NBA. Défenseur élite, excellent shooteur, exemplaire sur le terrain, KCP sait que son profil peut lui rapporter gros et il semble déjà acté que sa player option va sauter dans les prochains jours, afin que l’arrière puisse aller chercher un nouveau contrat réhaussé. Du côté des Nuggets, on va évidemment tout tenter pour le retenir mais d’autres équipes surveillent la situation de près comme le Magic ou encore les Sixers. Toute franchise en quête d’un 3&D de premier plan et expérimenté risque de prendre son téléphone pour appeler Kentavious Caldwell-Pope. Il est là, l’arrière qui attise le plus les convoitises sur cette Free Agency.

Kentavious Caldwell-Pope dans le viseur des Sixers et du Magic

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 24, 2024

Klay Thompson (agent-libre non restreint)

Stats 2023-24 : 17,9 points, 2,3 passes décisives, 3,3 rebonds, 43% au shoot, 39% à 3-points en 30 minutes.

Klay Thompson et les Warriors, cela sent de plus en plus la fin. S’il reste encore une chance de voir le Splash Bro prolonger chez les Dubs, les deux parties n’arrivent pas à trouver un accord. Attention Klay de ne pas être trop gourmand. L’arrière a un passé glorieux dans la Baie, mais son niveau de ces derniers mois est à des années lumières de son prime. Sa défense n’est plus aussi féroce, et même s’il peut encore enchaîner les tirs primés, il est très irrégulier dans ses performances. Dur d’imaginer une équipe se saigner à blanc à la Free Agency et offrir un gros contrat au quadruple champion NBA, qui a fêté cette année ses 34 ans. L’un des noms à garder en tête c’est le Magic, en quête de shoot extérieur et de vécu pour encadrer ses jeunes talents. Klay en grand frère de vestiaire à Orlando ?

Talks between Klay Thompson and the Warriors are essentially frozen, per sources. There has been no offer made. It’s more probable than ever he may leave the only franchise he’s known, regardless of his market.

Latest update at @TheAthletic

— Anthony Slater (@anthonyVslater) June 22, 2024

Gary Trent Jr. (agent-libre non restreint)

Stats 2023-24 : 13,7 points, 2,6 rebonds, 43% au shoot, 39% à 3-points en 28 minutes.

Avec les multiples échanges récents du côté de Toronto, Gary Trent Jr. fait presque office d’ancien au Canada. Il n’a pourtant que 25 ans. Régulièrement annoncé dans les rumeurs de trade, le fils de l’ancien joueur des Blazers arrive à un tournant au moment de découvrir la Free Agency. Les Raptors lancent tout juste leur reconstruction et ils ne pourront sans doute pas être compétitifs à court terme. Très bon shooteur, pas le moins combatif en défense, Gary Trent Jr. a un profil qui peut intéresser du monde, que ce soit dans un rôle de titulaire ou en sortie de banc. Avec Scottie Barnes et Immanuel Quickley à prolonger cet été, les Raptors garderont-ils une enveloppe pour garder leur meilleur shooteur ?

Buddy Hield (agent-libre non restreint)

Stats 2023-24 : 12,1 points, 2,8 passes décisives, 3,2 rebonds, 1,1 interception, 44% au shoot, 39% à 3-points en 26 minutes.

Arrivé en cours de saison chez les Sixers, Buddy Hield était censé incarner une bonne pioche mais la greffe n’a jamais pris à Philly, au point que le joueur a très peu vu le terrain en Playoffs. Quid de son futur ? Les Sixers ont des sous à dépenser sur cette Free Agency mais l’arrière bahaméen apparait très loin dans la liste des priorités de Daryl Morey. Considéré comme l’un des meilleurs shooteurs de NBA, Buddy Hield aura quoiqu’il arrive une occasion de rebondir ailleurs, grâce à la qualité de son tir à 3-points. Les franchises en quête de spacing savent qui appeler, même si on sait que derrière c’est portes ouvertes.

De’Anthony Melton (agent-libre non restreint)

Stats 2023-24 : 11,1 points, 3 passes décisives, 3,7 rebonds, 1,6 interception, 39% au shoot, 36% à 3-points en 27 minutes.

Plombé par les blessures cette saison, De’Anthony Melton n’a pas pu aider les Sixers autant qu’il l’aurait voulu mais personne n’a oublié ce qu’il est capable de faire lorsque les bobos le laissent tranquille 5 minutes. Melton, c’est le glue guy par excellence, un défenseur tenace, prêt à laisser une jambe sur le terrain pour son équipe. Pas une incroyable menace offensive mais il est capable de contribuer et c’est surtout un energizer précieux pour le groupe. Les équipes désireuses de renforcer leur backcourt avec un col bleu, c’est par ici.

Mentions honorables : Evan Fournier (team option), Bruce Brown (team option), Luke Kennard (team option), Josh Richardson, Eric Gordon, Isaac Okoro, Malik Beasley, Gary Harris, Talen Horton-Tucker, Alec Burks, Justin Holiday, Lonnie Walker IV, Max Christie