Plus que quelques jours avant le début de la NBA Free Agency 2024. Comme chaque année chez TrashTalk, on prépare le grand bal en présentant les invités, à savoir les meilleurs agent-libres, ceux qui vont agiter le marché cet été. Premier volet de notre rubrique avec les meneurs de jeu.

Tyrese Maxey (agent-libre restreint)

Stats 2023-24 : 25,9 points, 6,2 passes décisives, 3,7 rebonds, 45% au shoot, 37% à 3-points en 37 minutes.

Il est là le meneur qui sera tout en haut de l’affiche pour cette Free Agency 2024. Auteur d’une saison à couper le souffle, Tyrese Maxey a confirmé tout le potentiel qu’on voyait déjà en lui. Non content de devenir All-Star, Maxey s’est même offert un premier award en carrière avec le Most Improved Player (MIP), véritable validation de ses progrès fulgurants. Si toutes les franchises NBA rêveraient d’un Tyrese Maxey dans leurs rangs, on peut déjà fermer ce dossier puisque le joueur est agent-libre restreint, ce qui signifie que les Sixers peuvent matcher toutes les offres extérieures et ils ont prévu d’offrir à Maxey un contrat max cet été. Autant dire que les autres GM ne prendront sans doute même pas le temps de passer un coup de fil.

From Stein: “It’s considered a leaguewide lock that the Sixers will secure All-Star guard Tyrese Maxey on a max five-year contract extension worth nearly $205 million after completing their other summer moves.”

Sounds like Maxey’s max will be a five year framework.

— Harrison Grimm (@Harrison_Grimm) June 23, 2024

James Harden (agent-libre non restreint)

Stats 2023-24 : 16,6 points, 8,5 passes décisives, 5,1 rebonds, 1,1 interception, 43% au shoot, 38% à 3-points en 34 minutes.

On aurait pu classer James Harden avec les arrières, en mémoire de son passé de scoreur fou, mais la barbe est désormais davantage un meneur de jeu qu’un véritable 2. Le MVP 2018 a troqué sa casquette de pyromane du scoring pour celle d’un gestionnaire à temps quasiment plein. Cela ne l’empêche pas d’aller envoyer quelques stepbacks à l’occasion mais il était seulement la troisième option des Clippers cette saison derrière Kawhi et PG13. Quel futur pour Harden ? Le joueur a quitté Philadelphie car on lui avait promis un contrat XXL avant de se raviser. Ses stats (ses plus basses depuis la saison 2011-12) ne devraient pas lui permettre de casser la banque cet été mais à 34 ans, James Harden a encore beaucoup à offrir sur un parquet. Les Clippers sont motivés pour garder leur combo guard, et lui-même se voit (semble-t-il) finir à L.A. Reste à savoir à quel montant ce mariage durera.

REPORT: James Harden wants to sign a long-term deal to end his career with the Clippers, per @ChrisBHaynes. pic.twitter.com/gwNBEFwUew

— Legion Hoops (@LegionHoops) January 17, 2024

Immanuel Quickley (agent-libre restreint)

Stats 2023-24 : 18,6 points, 6,8 passes décisives, 4,8 rebonds, 42% au shoot, 39% à 3-points en 33 minutes.

Échangé en cours de saison pour faire venir OG Anunoby chez les Knicks, Immanuel Quickley s’est plutôt bien adapté du côté de Toronto. Dans une fin de saison en roue libre pour sa franchise, le meneur a pu claquer quelques coups de chaud au scoring, allant chercher ses meilleurs stats en carrière, même si on parle d’une demi-saison. À 25 ans, Quickley peut faire partie des principaux piliers de la reconstruction à venir des Raptors. Les premières semaines ensemble ont été un magnifique fit mais bien sûr tout dépendra du tarif à mettre sur la table, surtout que Toronto a un gros dossier à la Free Agency avec la prolongation XXL à offrir à Scottie Barnes. Les Raptors peuvent en tout cas avancer confiants, ils ont la possibilité de s’aligner sur toutes les offres extérieures.

Russell Westbrook (player option)

Stats 2023-24 : 11,1 points, 4,5 passes décisives, 5 rebonds, 1,1 interception, 45% au shoot, 27% à 3-points en 22 minutes.

Disposant d’une player option, Russell Westbrook pourrait aussi profiter de ses bonnes performances en sortie de banc pour négocier une petite augmentation, aux Clippers ou ailleurs. S’il n’est plus sa version 2017, Brodie apporte toujours une énergie folle à chacune de ses entrées, et il s’est pleinement impliqué des deux côtés du terrain, sans faire d’histoire concernant son statut. Il a notamment fini 7ème au trophée de Sixième homme de l’année. Si ses limites au shoot restent problématiques, surtout en Playoffs, The West Beast n’aura aucun mal à trouver preneur. On l’imagine bien continuer l’aventure aux Clippers, où il semble pleinement épanoui aux côtés de ses potes californiens.

D’Angelo Russell (player option)

Stats 2023-24 : 18 points, 6,3 passes décisives, 3,1 rebonds, 46% au shoot, 41% à 3-points en 33 minutes.

L’histoire se répète une fois de plus pour D’Angelo Russell. Si le meneur a réalisé une régulière tout ce qu’il y a de plus solide en relai de LeBron James et Anthony Davis, le poto de Devin Booker a encore une fois coulé à pic durant les Playoffs. Une triste habitude qui a la vie dure. Pas de quoi pour autant enlever la confiance du joueur, qui a expliqué “avoir des leviers” avant la Free Agency. Dur de croire qu’une équipe lui mettra une blinde mais des GM en quête de shoot extérieur et d’un bon gestionnaire pourrait venir toquer à la porte, comme le Orlando Magic par exemple. Pour les Lakers, c’est un dossier complexe car un départ ne pourrait pas être compensé vu la masse salariale, à moins d’un sign and trade bien sûr.

“When I signed my contract last year, I knew what position I was going to put myself in, so to be in that position now with a little leverage, I’ll try to take advantage of it.” D’Angelo Russell on his future. pic.twitter.com/3f5nTJvyEr

— Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) April 30, 2024

Mentions honorables : Kyle Lowry, Tyus Jones, Markelle Fultz, Monte Morris, Pat Beverley, Cam Payne, Dennis Smith Jr., Spencer Dinwiddie, Aaron Holiday, Patty Mills, Kris Dunn, Delon Wright, Jordan Goodwin, Isaiah Thomas