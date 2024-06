NBA Mock Draft 2024 : on annonce nos picks 1 à 15 !

Le grand classique est là ! Comme chaque année, avant la NBA Draft, on vous balance notre Mock Draft maison tout simplement car on voit l’avenir. 2024 ne fait pas exception à la règle.

À quelques jours de la Draft 2024 qui aura lieu dans la nuit du mercredi 26 juin (ET SERA COMMENTÉ SUR LA CHAÎNE TWITCH DE TRASHTALK), il est important de sortir la boule de cristal et partir dans le monde de l’hexpertise. Que vont faire les Hawks en 1 ? Qui finira où, entre Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr ? Est-ce que les Spurs vont garder leurs deux picks ? Et où vont atterrir les Rob Dillingham et Ron Holland de cette cuvée ? Des places 1 à 15, voici notre NBA Mock Draft 2024 !