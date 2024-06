Quatrième choix de la classe de Draft 2021, Scottie Barnes fait partie de ces jeunes joueurs qui peuvent décrocher une grosse prolongation de contrat avec leur équipe respective. Prolongation qu’il est sur le point de signer : 270 millions de dollars sur 5 ans !

Pascal Siakam et OG Anunoby partis depuis plusieurs mois, Scottie Barnes est plus que jamais au centre du projet Raptors. Et il va être payé comme tel.

D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, Barnes va donc signer une extension maximale de 5 ans avec les Raptors pouvant aller jusqu’à 270 millions de dollars, extension qui va débuter à la fin du contrat rookie de Scottie (à partir de la saison 2025-26). Ce nouveau contrat offre 225 millions garantis à Scottie Barnes, et pourra atteindre les 270 s’il remplit certains critères lors des années à venir (on pense notamment à une sélection All-NBA).

ESPN Sources: Toronto Raptors All-Star guard Scottie Barnes intends to sign a five-year maximum rookie extension that could be worth up to $270 million. Barnes is the franchise cornerstone and will become the highest paid player in Raptors history. pic.twitter.com/c5efNmNl4a

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 24, 2024

Rookie de l’Année 2022, All-Star pour la première fois en 2024, et restant sur une campagne à 20 points, 8 rebonds, 6 passes, 1,5 contre et 1,3 interception, Scottie Barnes représente à la fois le présent et l’avenir de la franchise. Le visage des Raptors aujourd’hui, c’est lui et personne et d’autre. Il est LA nouvelle pierre angulaire du projet de Masai Ujiri. Un projet qui demande encore à se mettre en place concrètement après les trades de Siakam et Anunoby la saison dernière, mais il est clair que Barnes est considéré comme le franchise player désormais.

Avec sa polyvalence, ses qualités de two-way player, son profil d’ailier moderne (physiquement et dans le jeu), et les petits progrès qu’il a montrés au shoot cette saison (34% à 3-points), Barnes possède un énorme potentiel. Et quand on possède un tel potentiel, c’est le genre de contrat qu’on décroche.

Source texte : ESPN