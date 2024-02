Trae Young et Scottie Barnes remplaceront Julius Randle et Joel Embiid au All-Star Game !

Ils étaient attendus, les voici ! La NBA a annoncé ce soir les deux joueurs qui remplaceront Joel Embiid et Julius Randle au All-Star Game. Blessés, ils ne pourront pas disputer la rencontre. C’est donc Trae Young (Hawks) et Scottie Barnes qui iront à Indianapolis. Deux choix… logiques ?

Il ne manquait que les deux remplaçants des blessés à l’Est pour avoir les deux équipes au complet. Joel Embiid, nommé comme titulaire, souffre d’une blessure importante au ménisque et manquera possiblement le reste de la saison. De son côté, Julius Randle, nommé parmi les remplaçants, est touché à l’épaule et absent plusieurs semaines.

Deux places vacantes que la NBA a comblé ce soir en nommant Trae Young et Scottie Barnes. Le premier, deuxième au vote des fans chez les arrières pour le cinq titulaire de l’Est, n’a pas été plébiscité par les médias et les joueurs. Ses statistiques parlent pourtant pour lui : 27,3 points, 10,9 passes de moyenne. Il a été LE gros débat de la Team Est après sa non-sélection, voilà l’erreur (à moitié) réparée. Et c’est tout ce qui compte.

Concernant Scottie Barnes, l’annonce est accueillie (un peu) plus froidement par les fans, à lire les réseaux sociaux. Le joueur réalise certes un pure saison du côté des Raptors, mais d’autres candidats semblaient bien placés pour se voir offrir un ticket direction Indianapolis. On pense notamment à Derrick White, Jarrett Allen et Kristaps Porzingis qui régalent dans leurs équipes respectives. Pour autant, la nomination de Barnes n’est absolument pas scandaleuse, faut pas déconner non plus. 20,2 points, 8,1 rebonds et 5,8 passes de moyenne cette saison, c’est le patron et l’avenir de Toronto. Et désormais, un joueur All-Star !

