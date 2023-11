La France du basket s’était donnée rendez-vous ce dimanche soir à 21h30, quand la France fan de Céline Dion avait préféré opter pour TF1, chacun son truc. En ce qui nous concerne ? On a passé une bonne soirée, texane dans un premier temps puis canadienne dans un second. Par ici le récap, et désolé d’avance pour les déçus.

Une soirée qui commence par une vidéo hommage à Jakob Poeltl peut-elle être une mauvaise soirée ? Vous avez quatre heures. Les premiers enseignements nous viennent en tout cas des starting lineups avec Malaki Branham dans le cinq des Spurs pour suppléer Devin Vassell, touché à l’aine et absent encore quelques jours, alors que côté Raptors c’est donc O.G. Anunoby qui a été assigné à la défense sur Victor Wembanyama, à la fois une preuve de confiance mais également cadeau empoisonné. Wemby.

Le début de match ? On s’emmerde, Keldon Johnson s’amuse en attaque, Dennis Schroder trouve une planche incroyable, Sochan nous offre deux ratés formidables tandis que Pascal Siakam se crosse tout seul et prend des fautes offensives. Victor Wembanyama ? Un gros 3+1, un dunk en transition et un énorme cake sur O.G. Anunoby, désormais obligé de restituer à son nouveau père toute sa fortune. Après un quart-temps les Spurs mènent de 4 grâce à une accélération en fin de période, rien de fou mais la soirée est plutôt bonne.

Le deuxième quart reprend sur le même rythme mais en pire pour les Dinos. Nouvelle crêpe de Wemby, cette fois-ci sur Jalen McDaniels, les Raptors sont délicieusement nuls, en sortie de temps-mort Dennis Schroder envoie sa plus belle saucisse et Jacques Monclar annonce en direct que Victor est au repos, cela ne nous regarde pas, en tout cas moins que le fait que Toronto n’ait marqué que 35 points à la mi-temps.

54-35 Spurs pour être très précis, au retour des vestiaires Malaki Branham remet tout le monde sur les rails mais Scottie Barnes amorce la révolté à 3 points et Jakob Poeltl se régale dessous avec 8 points de suite. Temps-mort probablement destructeur de Popovich, Victor Wembanyama rachète encore un peu d’immo dans la tête d’OG mais les Raptors reviennent, tout doucement, alors que Zach Collins ne montre pas assez de talent pour qu’on lui autorise à se prendre pour le leader offensif de l’équipe. Grr.

Puis Gary Trent Jr. score de loin et les Dinos repassent sous les dix, Scottie Barnes est en feu complet, les Spurs tankent déjà si bien.

La suite et fin ? Toronto qui revient, inexorablement, puis Cedi Osman qui pique le ballon des mains de Victor Wembanyama pour offrir une prolongation aux Raptors, collabo. Victor qui tentera le tout pour le tout en prolong’ avec quatre points assez rapides, mais une dernière gamelle scellera les chances des Spurs de remporter un troisième match de suite. Les Raptors auront marqué 35 points avant la mi-temps et 88 après, alors que Scottie Barnes termine en 30/11/6/3/3 avec 25 points marqués en seconde mi-temps.

30 points, 11 rebonds, 6 passes, 3 contres, 3 interceptions, clutch et un leadership de malade quand Toronto a lancé son run avec 15 points de retard.

C’est ce Scottie Barnes qui peut déterminer l’avenir de Toronto.

Pas celui de l’an dernier. Celui-là.

Dominant en défense, parfois dominant en attaque. Victor Wembanyama a réussi son match d’un point de vue individuel mais il s’est laissé aspirer comme ses coéquipiers par la vague Raptor en deuxième mi-temps. Victoire des Raptors, elle devrait leur faire du bien au moral, et pour le W la rumeur court déjà qu’après un gros enchainement de matchs depuis mardi, cette prolongation puis le voyage dès demain vers Indianapolis… on pourrait bien assister au premier DNP du géant français.