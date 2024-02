A peine les remplaçants nommés pour le All-Star Game… que les premières huées tombent de toute part, avant même de féliciter les heureux élus. C’est la tradition, le ASG nous offre son lot de seum, légitime ou pas peu importe. Et cette année ne dérogera pas à la règle.

Les All-Stars à l’Est : Tyrese Haliburton, Damian Lillard, Jayson Tatum, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid (titulaires), Jalen Brunson, Donovan Mitchell, Jaylen Brown, Paolo Banchero, Bam Adebayo, Julius Randle et Tyrese Maxey (remplaçants)

Les All-Stars à l’Ouest : Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, Kevin Durant, LeBron James, Nikola Jokic (titulaires), Stephen Curry, Anthony Edwards, Kawhi Leonard, Anthony Davis, Paul George, Karl-Anthony Towns et Devin Booker (remplaçants)

Vous les entendez au loin ces cris stridents dans la nuit ? Couplés à des vrombissements de moteur et autres grognements et râles ? Non, ce ne sont pas les agriculteurs qui tapent une grande pétanque sur l’A7 en réclamant la tête de Manu Mac et le kilo de patates à moins d’un euro, mais bien les fans des Kings qui hurlent leur désespoir de ne voir aucun de leur représentant convié pour le All-Star Game 2024.

Ce sont les fans des Hawks qui “profitent” de l’absence de Trae Young pour nous montrer qu’on peut faire beaucoup de bruit alors qu’on n’est que quatre sur la planète.

Ce sont les fans de basket-ball qui ne comprennent pas que Rudy Gobert n’ait pas été préféré à Karl-Anthony Towns.

Bref, ils sont là, cette année encore, les joueurs oubliés, les “snubbed”, ceux qui ont surveillé les réseaux et qui seront allés se coucher en serrant les dents, fulminant envers les Julius Randle ou autres Paul George, vieux grognards du circuit ayant trouvé grâce aux yeux des votants. Les coachs qui ont fait leurs choix, un choix qui leur appartient, mais ce qui nous appartient à nous c’est de dresser la liste de ceux qui n’auraient pas démérité dans l’Indiana le 19 février prochain. Dans l’ordre, à peu près.

Domantas Sabonis, Milo Marriette (6 ans aujourd'hui), Trae Young, Rudy Gobert, De'Aaron Fox, Alperen Sengun, Zaccharie Risacher, Derrick White, Brandon Ingram, Scottie Barnes, Lauri Markkanen, Pascal Siakam, James Harden, Jamal Murray, Jimmy Butler, Victor Wembanyama, Chet Holmgren, Mikal Bridges, Franz Wagner, DeMar DeRozan, Cade Cunningham, LaMelo Ball, Jaren Jackson Jr.

Le cas de Domantas Sabonis ? Résumé en un tweet de nos grognons préférés, mais des grognons qui ont dit les termes :

19.9 points

13.0 rebonds (1er NBA)

8.0 passes

61.6% au tir

42 double-doubles (1er NBA)

13 triple-doubles (2e NBA)

Équipe top 5 de conférence

0 match raté

Pas All-Star.

— Kings France (@KingsFrance_fr) February 2, 2024



En ce qui concerne la Conférence Est, Joel Embiid et Julius Randle vont manquer le match des étoiles et on imagine que Trae Young sera l’un des deux substitutes. Pour le reste on attend les nouvelles, en surveillant également les attaques nucléaires lancées ça et là sur les réseaux entre les fans des Kings ou des Pels, entre les partisans de Trae Young ou de Rudy Gobert, même si on nous fait signe dans l’oreillette que Rudy Gobert n’a aucun partisan.

Et vous alors, c’est qui vos principaux oubliés pour ce All-Star Game 2024 ?