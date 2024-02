Victor Wembanyama : “L’an prochain, j’espère être au All-Star Game”

Auteur d’une saison rookie à la hauteur des (énormes) attentes, Victor Wembanyama sera évidemment de la partie pour le Rising Stars de cette nuit. Par contre, il va devoir patienter encore un peu pour jouer le fameux All-Star Game qui réunit les étoiles les plus brillantes de la NBA. Jusqu’à quand ? Wemby vise 2025.

Des rookies qui participent au All-Star Game, c’est rare. Très rare. Et aussi exceptionnel qu’il soit cette saison (20 points, 10 rebonds, 3 contres, 3 passes par match), Victor Wembanyama n’a pas réussi à succéder à Blake Griffin, dernier joueur de première année à participer au match des étoiles en 2011.

Wemby va donc devoir se contenter du Rising Stars (et du Skills Challenge demain). C’est déjà pas mal pour un rookie, et Victor veut profiter de l’expérience à fond du côté d’Indianapolis. Mais il compte bien prolonger son week-end étoilé dès l’année prochaine à San Francisco.

“J’ai hâte de jouer le Rising Stars. Mais l’an prochain, j’espère jouer le grand match (le All-Star Game, ndlr.).”

Il est comme ça Victor.

Ambitieux, précoce, audacieux, Wembanyama a toujours visé très haut. Et quand un journaliste lui a demandé ce que le Victor de 12 ans dirait si on lui annonçait sa participation au All-Star Weekend en 2024, voilà ce qu’il a déclaré :

“À 12 ans, j’aurais sûrement répondu un truc du genre, ‘Pourquoi pas plus tôt ? Pourquoi pas l’année d’avant ?’. Quand j’étais gamin, l’un de mes objectifs était de jouer les Jeux Olympiques 2016 avec l’équipe nationale. Malheureusement c’est un peu tard pour ça mais j’avais déjà de grandes ambitions.”

De grandes ambitions, autant individuelles que collectives pour Victor Wembanyama, et sa présence à la grande fête de mi-saison à Indy n’est qu’un avant-goût des choses à venir.

Vu la manière dont il a démarré sa carrière NBA, il y a des chances que Wemby fasse partie des 24 joueurs qui joueront le All-Star Game dans un an au Chase Center. Certes la concurrence est hardcore à l’Ouest, certes les Spurs pourraient encore perdre pas mal de matchs la saison prochaine, mais l’ascension de Victor semble inévitable.

Sa production numérique cette année – en un temps de jeu limité – est déjà très solide alors qu’il prend à peine ses marques en NBA. Il réalise des dingueries autant statistiques que visuelles, il est parti sur des bases all-time, et n’a pas perdu de temps pour devenir l’un des joueurs les plus populaires de toute la NBA. Bref, il a tout du All-Star en puissance.

Alors, rendez-vous dans un an au grand match des étoiles ?

__________

Source texte : Media Day All-Star Weekend

Adam Silver and Wemby unveil NB-AI at NBA All-Star Tech Summit in Indy – now you can use your voice to activate “movie mode” and make a live NBA game look like your favorite film pic.twitter.com/NItNQSvyTC

— NBA (@NBA) February 16, 2024