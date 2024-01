Maintenant que les dix titulaires pour le NBA All-Star Game 2024 sont connus, il faut choisir les remplaçants dans la Conférence Est et dans la Conférence Ouest. Un exercice particulièrement apprécié au sein de la rédaction de TrashTalk, même si certains choix risquent d’en faire réagir plus d’un. Allez, voici nos sept remplaçants à l’Est.

NICOLAS

Guards : Donovan Mitchell / Jalen Brunson

Frontcourt : Bam Adebayo / Jaylen Brown / Julius Randle

Wild Card : Tyrese Maxey / Trae Young

Avec la nomination scandaleuse surprise de Damian Lillard parmi les titulaires à l’Est, impossible pour moi de ne pas mettre Donovan Mitchell et Jalen Brunson parmi les guards remplaçants. Tous les deux réalisent une campagne calibre XXL. Sur le frontcourt, le toujours très solide Bam Adebayo s’impose malgré l’irrégularité du Heat, et je mets Jaylen Brown comme deuxième Celtic après Jayson Tatum. J’ai hésité entre Julius Randle et Paolo Banchero pour le dernier spot sur le frontcourt, mais la bonne grosse dynamique des Knicks fait pencher la balance en faveur de Julius. Enfin, Tyrese Maxey mérite aussi sa petite place pour sa capacité à très bien seconder Joel Embiid aux Sixers, tandis que Trae Young cartonne individuellement malgré la saison éclatée d’Atlanta.

GIOVANNI

Guards : Donovan Mitchell / Jalen Brunson

Frontcourt : Bam Adebayo / Jaylen Brown / Paolo Banchero

Wild Card : Tyrese Maxey / Trae Young

Sélection assez logique pour ma part, à deux détails près (Spida, Jalen, Edrice, T-Max et Ice sont pour moi intouchables). Le premier détail qui me tend c’est Julius Randle, qui aurait peut-être mérité sa place, mais qui n’a qu’à sourire un peu plus souvent, ça lui apprendra. Le second ? Je mets Jaylen Brown mais uniquement à cause de cette maudite habitude de “devoir mettre deux mecs de telle franchise parce qu’il y a aussi deux mecs d’une autre franchise”. Vous m’suivez ? Et d’ailleurs, quitte à récompenser un deuxième Celtic j’aurais presque opté pour Derrick White et son grand front. Bref. Scottie Barnes, Mikal Bridges ou DeMar DeRozan sont un peu justes, Killian Hayes et Frank Ntilikina pareil, Pascal Siakam y’en manque un peu, bref ça part sur ces sept là mais sans énorme conviction, ça va encore dire que je suis aigri.

NICOLAS V.

Guards : Donovan Mitchell / Jalen Brunson

Frontcourt : Paolo Banchero / Bam Adebayo / Jaylen Brown

Wild Card : Mikal Bridges / Julius Randle

Qu’on ne vienne pas me dire “Jalen Brunson ou Donovan Mitchell, il faut choisir. Non. Trae Young ne sera pas All-Star ici, malgré ses belles soirées. Les deux premiers cités cartonnent individuellement ET collectivement, une différence qui fait pencher la balance. Pour le frontcourt, Paolo Banchero mérite largement sa place. Bam Adebayo est toujours une référence et que serait le ASG sans le roi des premiers quart-temps. Niveau wildcard, Julius est choisi logiquement ici, tout comme Mikal Bridges. Même s’il n’y sera pas, j’adore le joueur alors pourquoi ne pas lui faire une dédicace.

ALEXANDRE T.

Guards : Donovan Mitchell / Jalen Brunson

Frontcourt : Paolo Banchero / Bam Adebayo / Julius Randle

Wild Card : Tyrese Maxey / Derrick White

Pas si facile de faire le tri parmi les potentiels All-Stars à l’Est. Parmi les guards, je voulais absolument inclure Mitchell et Brunson. J’offre aussi une Wild Card à Tyrese Maxey, le potentiel MIP de cette saison. Dans le frontcourt, Bam Adebayo et Julius Randle ont de bonnes chances d’y être. Pour la dernière place, j’ai préféré mettre en avant la bonne saison de Banchero dans une équipe du Magic qui surprend plutôt qu’un Jaylen Brown. Je sais que les fans des Hawks vont tirer la tronche (paye les résultats aussi hein) mais je kifferais voir Derrick White en seconde Wild Card (désolé Trae). Il n’a peut-être pas les stats d’un All-Star mais il s’est avéré être le second joueur le plus précieux à Boston cette saison et ça permettrait en plus de donner un second All-Star aux Celtics, premiers à l’Est.

ROBIN

Guards : Donovan Mitchell / Trae Young

Frontcourt : Bam Adebayo / Paolo Banchero / Julius Randle

Wild Card : Tyrese Maxey / Jalen Brunson

Avant que les fans des Celtics ne viennent toquer à ma porte avec des fourches et des faucilles, il faut que je m’explique. Pour moi, Jaylen Brown, malgré une saison un poil en deçà de ses trois dernières est un All-Star … mais à la place de Damian Lillard. Les quatre guards me semblent incontournables ainsi que Bam Adebayo et Paolo Banchero. Le seul débat est avec Julius Randle et, individuellement, l’intérieur de New York m’a plus souvent marqué que l’ailier de Boston dont les performances se noient un petit peu dans le collectif superbe des premiers de la Conférence Est. Derrick White aurait aussi pu être le deuxième représentant de la maison verte dans l’Indiana, mais malheureusement pour lui, il y a la mot ‘Star’ dans All-Star Game.

NATHAN

Guards : Donovan Mitchell / Jalen Brunson

Frontcourt : Bam Adebayo / Jaylen Brown / Paolo Banchero

Wild card : Tyrese Maxey / Trae Young

Jalen Brunson et Donovan Mitchell sont excellents dans deux équipes qui le sont tout autant cette année. Spida compense très bien l’absence de Garland et progresse encore alors qu’il était déjà très fort. Bam Adebayo est le représentant du Heat au All-Star Game en attendant le réveil de Jimmy en avril. Jaylen Brown est moins bon statistiquement mais réalise peut être sa meilleure saison en carrière au niveau playmaking, défense et main gauche. Paolo Banchero mérite clairement son étoile pour la bonne saison du Magic et pour son niveau individuel impressionnant en année 2. Tyrese Maxey et Trae Young sont mes deux Wild cards. Le premier pour sa progression et son rôle de lieutenant dans un Philadelphie qui cartonne. Le deuxième pour son niveau offensif toujours trae élevé même si les Hawks sont en galère. De bons coéquipiers à côté de Ice Trae pendant 48 minutes, ça va lui faire du bien. Il y a eu hésitation avec Julius Randle mais la Big Apple appartient à Jalen Brunson.

CLEMENT

Guards : Donovan Mitchell / Jalen Brunson

Frontcourt : Paolo Banchero / Bam Adebayo / Jaylen Brown

Wild Card : Tyrese Maxey / Trae Young

Donovan Mitchell est monstrueux cette saison, et il l’est encore plus avec les absences de Garland et Mobley, son billet est plus que justifié tout comme celui de Jalen Brunson qui a définitivement replacé la Big Apple sur la carte NBA, ça vaut bien une première étoile non ? En forward, un petit nouveau va également faire son apparition en la personne de Paolo Banchero, lui qui est au four et au moulin au sein d’un Magic surprenant, il n’a pas volé sa place. Son « voisin » Bam Adebayo sera également de la partie, parce que ne pas représenter le Heat serait une hérésie même s’ils se réservent pour les Finales NBA, et Jaylen Brown posera le logo des Celtics une deuxième fois lors de cet événement. En wild card, je choisis Tyrese Maxey, qui a plus que franchi un cap et assume ses nouvelles responsabilités, et Trae Young qui est le seul à surnager à Atlanta et qui va au moins pouvoir se faire un kif le temps d’un week-end.