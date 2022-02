NBA All-Star Game 2022 – Avis de la rédaction : qui sont nos remplaçants dans la Conférence Est ?

Traditionnel gros débat de février à la rédac et dans le monde de la NBA : la nomination des remplaçants pour le All-Star Game. Entre objectivité demandée et coups de cœur maison, l’équipe s’est donc attelée à vous donner sa short-list 2022, et on attend évidemment que vous en fassiez de même en commentaires. dans le calme et la bonne humeur, évidemment, et on commence par la Conférence Est !

Giovanni

Remplaçant KD : Jimmy Butler

Guards : Zach LaVine et James Harden

Forwards : Miles Bridges, Jayson Tatum et Jarrett Allen

Wild-cards : Darius Garland et Fred VanVleet

Impossible pour moi de ne pas mentionner Jimmy Butler comme le remplaçant naturel de Kevin Durant, eu égard à la grosse saison du Heat à l’Est et, évidemment, aux perfs de JB. Le type n’a absolument pas la fibre ASG mais il le mérite, tout simplement, au même titre, peut-être, qu’un Tyler Herro qui ne fait pour moi pas le cut cette saison mais qui n’aurait pas été honteux chez les remplaçants. Sur les lignes arrières peu ou pas de suspense pour moi puisque Zach LaVine, James Harden et Darius Garland DOIVENT en être, alors que mon choix sur le frontcourt m’a très vite dirigé vers Jayson Tatum pour ses sorties inconstantes mais parfois enchanteresques. Mon énorme doute ? Il se situait autour de Miles Bridges, Jarrett Allen, Fred VanVleet, LaMelo Ball, Pascal Siakam et Domantas Sabonis, pour au final partir sur les trois premiers nommés, pour récompenser les bilans, avoir deux Cavs pour leur ASG maison et offrir quelques premières étoiles tah Lucien Jean-Baptiste. Et si vous avez cette référence vous êtes des rois.

Nicolas

Remplaçant KD : Jimmy Butler

Guards : James Harden, Zach LaVine

Forwards : Jayson Tatum, Miles Bridges, Jarrett Allen

Wild-cards : Darius Garland, Fred VanVleet

Pour prendre place sur le banc, James Harden et Zach LaVine ressemblent quand même pas mal à des locks au sein des lignes arrières. Le premier ne réalise pas la saison de sa vie mais reste l’un des top players NBA en attaque. 23 points, 8 rebonds, 10 passes en moyenne, disons que ça ressemble un peu à un All-Star. Quant au second, il mérite aussi d’être là autant pour sa production individuelle (25-5-4) que pour son rôle dans la belle saison des Bulls. Sur le frontcourt, Jimmy Butler me paraît assez indiscutable et je le mets même en tant que titu pour prendre la place de KD blessé, ce qui ouvre la porte à Miles Bridges que je souhaite récompenser suite à sa belle progression et la montée en puissance des Hornets. Malgré une saison en dents de scie individuellement comme collectivement, Jayson Tatum est trop talentueux pour ne pas faire partie de la fête, tandis que Jarrett Allen mérite aussi d’être à Cleveland le 20 février avec la formidable saison des Cavs. Tellement formidable que j’ajoute le kiffant Darius Garland sur l’un des deux spots de wild-cards, avec également Fred VanVleet pour tous ses efforts sous le maillot des Dinos.

Benoît

Remplaçant KD : Zach LaVine

Guards : Darius Garland, James Harden

Forwards : Jimmy Butler, Jayson Tatum et Jarrett Allen

Wild-cards : LaMelo Ball et Fred VanVleet

Vous battez pas, y’en aura pour tout le monde ! Alors que la Conférence Est n’a plus eu aussi bonne mine depuis… un bail, la course au All-Star Game redevient également intéressante de ce côté-là du pays. Alors pour féliciter les efforts de tout le monde, il fallait bien répartir un peu les étoiles de façon à récompenser tous les membres du Top 10 au classement. Désolé pour Bradley Beal, il a fallu faire un choix et je donne donc ma dernière wild card au successeur de Kyle Lowry à Toronto. Pour remplacer KD dans le cinq majeur, Zach LaVine a bien mérité cet honneur et il faut bien avouer que ça nous arrangerait pas mal tant la concurrence est forte chez les guards. Dans le backcourt, comment ne pas choisir Darius Garland pour accompagner James Harden afin de souligner son explosion et offrir à Cleveland l’un de ses chouchous pour SON All-Star Game ? Dans le frontcourt c’est du classique avec tout de même Jarrett Allen parce que personne n’attendait les Cavs à ce niveau cette saison et c’est aussi en grande partie grâce à lui. Et oui, ça fait donc bien deux All-Stars à Cleveland. Enfin, j’avais promis une belle répartition parmi les équipes du Top 10 et j’envoie donc un petit carton d’invitation à LaMelo Ball pour représenter Charlotte à la fête.

Alexandre T.

Remplaçant KD : Jimmy Butler

Guards : Zach LaVine, James Harden

Forwards : Jayson Tatum, Miles Bridges, Jarrett Allen

Wild-cards : Darius Garland, Fred VanVleet

On va commencer par le plus évident avec le remplaçant de KD. Même si Jayson Tatum a des chances de choper la place, je mets Jimmy Butler car il a été au-dessus et le bilan de Miami se doit d’être mis en avant également. Pour les accompagner, Zach LaVine et James Harden sont des incontournables sur le backcourt. Je n’imagine pas une seconde un All-Star Game à Cleveland sans un membre des Cavs sur le parquet et je suis même prêt à en mettre deux. Darius Garland le mérite complètement et Jarrett Allen peut profiter du manque de concurrence à l’Est (Bam trop blessé et Sabonis qui fait des chiffres dans le vent) pour choper un spot. Le bondissant Miles Bridges est parfait pour ce type d’événement et il me semble plus légitime qu’un LaMelo Ball pour représenter les Hornets. Enfin, il manque quelqu’un à cette liste et je suis chaud pour envoyer Fred VanVleet visiter les étoiles pour la première fois. Meilleure saison en carrière pour le faux hollandais et Toronto est revenu dans le Top 8, il fallait bien un Raptor pour fêter ça (Siakam aurait pu mais un poil en retrait).

Arthur

Remplaçant KD : Zach LaVine

Guards : James Harden et Fred VanVleet

Forwards : Jarrett Allen, Miles Bridges et Jimmy Butler

Wild-cards : Tyler Herro et Darius Garland

Des remplaçants qui puent la grinta, le baccalauréat et les bonnes ondes. Beaucoup de jeunes surprises qui ont réussi à porter leurs franchises respectives, alors qu’on leur annonçait la boue et les chenilles de tank en début de saison. Je pense à Jarrett Allen qui forme l’une des plus belles raquettes de NBA aux côtés d’Evan Mobley, la plus clinquante sur le parquet. Le Valderrama de l’Ohio protège son cercle comme un Normand protège le Mont-Saint-Michel et de l’autre côté du parquet il saute pour récupérer les pièces envoyées par… Darius Garland. Le meneur des Cavs dégotte une petite wild-card bien Sylvain Francisco, bien Quai 54, bien « je fais pas d’énormes stats mais je suis stylé ». Même topo pour Tyler Herro qui a remporté le prix du sportif cainri le mieux sapé en décembre dernier, un peu comme si Nabil Djellit recevait un Pulitzer pour un bouquin sur James Harden. On s’égare, on s’égare. Fred VanVleet et El Barbudo squattent tous deux le backcourt. Le Dino tourne à 39% du parking et même s’il est dans l’ombre de Pascal Siak… noooon, on déconne. Pour ce qui est de James Harden, les 30 pions sont trop souvent atteints pour ne pas le poser juste-là. Comme je n’ai plus le droit à beaucoup de mots, Miles Bridges et Jimmy Butler sont de très bons basketteurs.

Clément

Remplaçant KD : Zach LaVine

Guards : Darius Garland et James Harden

Forwards : Miles Bridges, Jarrett Allen et Jimmy Butler

Wild-cards : Fred VanVleet et Jayson Tatum

Tout d’abord, pour remplacer KD, on espère que la NBA saura se rendre compte que DeMar DeRozan est un forward, pour ainsi glisser Zach LaVine dans le 5 de départ, lui qui confirme cette saison qu’il fait bel et bien partie des plus grands désormais. Ensuite, Darius Garland va connaître sa première étoile et pourra se confondre avec Ja Morant quand il défendra dessus, en croyant qu’un miroir est devant lui. James Harden, qui fait désormais partie des meubles, sera bien évidemment de la partie en sortie de banc comme à la belle époque du côté d’OKC. Chez les forwards, on joue la carte du kif avec un Miles Bridges qui verra sa belle saison récompensée et qui pourra s’improviser un petit concours de dunks dans le match de son dépucelage. Jarrett Allen contribuera également à replacer Cleveland sur la carte et apportera aussi une caution swag et un peu de défense, parce qu’il faut bien faire semblant tu vois. Vous pensiez vraiment que je n’allais mettre aucun joueur de Miami ? Vous êtes mignons, Jimmy Butler vient représenter la Floride, état qu’il porte à bout de bras, parce que Cole Anthony est bien mignon mais à un moment donné, il faut rester sérieux. Pour ma première WC, ce sera Fred VanVleet, qui rend fier tout le Canada par ses shoots longue distance, son leadership, son blaze de coureur du Paris-Roubaix et sa ressemblance avec Drake. Et pour la deuxième, Jayson Tatum va apporter ses contours malgré sa saison irrégulière, parce qu’on parle quand même d’un gars qui en plante 26 par match, oui oui, on va bien se marrer.

Loïc

Remplaçant KD : Jimmy Butler

Guards : Zach LaVine, James Harden

Forwards : Jarrett Allen, Miles Bridges et Jayson Tatum

Wild-cards : Darius Garland et LaMelo Ball

Jimmy Butler prend la place de Kevin Durant parce que le Heat est l’équipe de Jimmy B et qu’ils sont presque premiers de l’Est. C’est solide comme argument ça déjà. Ensuite, à ses côtés on met LaVine parce qu’il aurait dû être titulaire. James Harden l’accompagne et ça je sens que je dois plus le justifier alors allons-y. On est d’accord qu’il était très loin de son meilleur niveau en début de saison, sauf que le mec peut faire 23 points, 8 rebonds et 10 passes en marchant. Du coup on se dit “ouais mais c’est un peu chiant d’envoyer un mec qui marche aux All-Star Game d’un jeu qui s’appelle le basketball où tout le monde court”. Sauf qu’en marchant il est meilleur que 95% des joueurs qui courent donc il faut l’envoyer à Cleveland. Pour ce qui est des forward on envoie the FRO pour donner un petit côté vintage au All-Star Game et aussi parce que c’est le deuxième meilleur joueur d’une équipe Top 4 à l’Est. Bridges l’accompagne parce qu’il a complètement changé de dimension cette saison. Puis Jayson Tatum ferme la danse parce qu’il tourne quand même à 26 points de moyenne et qu’il vient de nous planter trois énormes perfs pour nous rappeler qu’il est un joueur All-Star même si on rappelle que Jay T n’est quand même « pas ouf » cette saison… En wild-cards on prend Garland et Ball pour un maximum de fun. Garland était inévitable, le mec est beaucoup trop fort dans une équipe beaucoup trop forte. Pour Ball le choix était moins évident. Deux représentants des Hornets c’est peut-être un peu abusé, mais ne pas envoyer LaMelo alors qu’il porte les Hornets m’aurait brisé le cœur et dans ce choix difficile c’est le kiff qui a primé. Avec LaMelo au All-Star Game on sait qu’il va se passer des dingueries, du coup on fait un gros s/o au cycliste Fred Van Vleet qui mérite tout autant et qui a peut-être pour seul défaut de ne pas avoir une coiffure de punk à chien qui flotte au vent quand il joue.

Rémy

Remplaçant KD : Jimmy Butler

Guards : Darius Garland et Zach Lavine

Forwards : Jayson Tatum, Miles Bridges et Jarret Allen

Wild-cards : Fred VanVleet et James Harden

Jimmy Buckets remplace KD parce que c’est le meilleur joueur de la presque meilleure équipe de l’Est donc voili voilou, même si sans cette répartition de forwards et guards, Zach LaVine aurait pris le poste d’arrière et son collègue DeRozan aurait glissé en 3. Darius Garland étant le joueur me donnant envie de craquer 1000 balles en maillots de Cleveland, il se glisse tout naturellement parmi les remplaçants. Il sera accompagné par son collègue chevelu Jarret Allen, qui ne cesse de progresser, puis mettre un 16 points, 11 rebonds, 1,4 contre d’un Top 4 à l’Est au match des étoiles il n’y a rien de déconnant non plus. Jayson Tatum sera aussi du voyage même si globalement il déçoit cette saison. Miles Bridges est ensuite un petit peu un choix par défaut mais sa saison reste superbe, et ces Hornets méritent un All-Star. On peut quand même dire merci à KD de s’être blessé sinon c’était trop court. LaMelo Ball n’a pas pu faire le cut à mon grand regret, mais le vrai All-Star de Charlotte, c’est lui car, hélas, il y a un équilibre guards/forwards à respecter. La concurrence sur les postes d’arrière c’est un autre délire, et pour les deux derniers spots on va partir sur l’habituel James Harden qui en 23/8/10 déçoit un poil cette saison (cette phrase est folle), mais impossible de le sortir des remplaçants. La dernière place sera pour Fred VanVleet qui va connaître sa première sélection, lui qui s’impose comme le véritable franchise player des Raptors, toujours dans le Top 10 de l’Est.