Le mois de janvier 2022 vu par Twitter : Ja Morant voulait se battre avec Tony Bradley, mais Steven Adams a empêché tout ça

Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur les différents gazouillis qui ont marqué ce mois de janvier.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# Le combat continue pour certains joueurs qui, depuis le mouvement BLM, prennent de plus en plus fréquemment la parole sur le sujet du racisme.

Systemic racism is real — Jaylen Brown (@FCHWPO) January 5, 2022

« Le racisme systémique est réel. »

Institutionalized racism is real thank you Dr.MLK the fight is continued! pic.twitter.com/6UQQKwcqrT — Jaylen Brown (@FCHWPO) January 17, 2022

« Le racisme institutionnel est réel. Merci pour tout Dr. MLK, le combat continue. »

« Une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier. »

HONORED TO BE ABLE TO PLAY ON SUCH A SPECIAL DAY.! DR. KING MAY YOUR MANY MESSAGES & LOVE CONTINUE ON.! LOVE IS LOVE.! #MLK🙏🏾💜🙏🏾 — JAE CROWDER (@CJC9BOSS) January 17, 2022

« C’est un honneur de pouvoir jouer en ce jour si spécial. Dr. King, que vos messages d’amour continuent. »

# Non content d’être récemment apparu dans une édition du TrashTalk Award après un game-winner, Kevin Porter Jr. a tenu à enfoncer le clou un peu plus tôt dans le mois sur Twitter.

# Après avoir pété un panier en G-League, on souhaite à Olivier Sarr d’avoir l’opportunité de le faire en NBA.

# Attendez, c’est vraiment comestible ce truc ?

🚨 New food drop at @ToyotaCenter tonight! 🌭 Jumbo mac ‘n cheese hot dog with fruit loops and bacon. 🔥 Exclusively outside section 114. 🤔 Who’s trying one? pic.twitter.com/5O0TYdtRRN — Houston Rockets (@HoustonRockets) January 7, 2022

« Nouveauté au Toyota center ce soir, le Jumbo mac and cheese hot-dog avec froot loops et bacon. Exclusivement en section 114. Qui l’essaie ?

# JJ Redick voulait simplement avoir le droit de balancer ses tirs à 3 points en transition, mais visiblement un coach l’en a empêché.

Don’t shoot transition 3s….that’s my f$cking layup https://t.co/dlux6EDRcs — JJ Redick (@jj_redick) January 15, 2022

« Quel est le pire conseil qu’un coach vous ait donné ? »

« Ne shoote pas à 3 points en transition… Ce sont des p*tains de lay-ups pour moi ! »

# Ja Morant voulait se battre avec Tony Bradley, mais Steven Adams l’en a empêché.

« Je sais me battre… Je sais me battre… »

« Et je sais faire beaucoup d’autres trucs. »

# Au moins, Mitchell Robinson connaît ses axes d’amélioration, on lui conseille juste un autre coach que Nick Anderson.

Gotta make free throws I sold on those big time 🤦🏾‍♂️ — Mitchell Robinson (@23savage____) January 21, 2022

« Je dois aller tirer des lancers, j’en ai laissé passer des importants aujourd’hui. »

# Une source encore plus fiable que Woj et Shams : le joueur lui-même. Tyrese Haliburton vient d’inventer l’auto-annonce.

Tyrese Haliburton has cleared health and safety protocols, sources tell me. — Tyrese Haliburton (@TyHaliburton22) January 21, 2022

« Tyrese Haliburton est sorti du protocole COVID, selon la source : moi. »

# On souhaite bien du courage à Wendell Carter Jr. pour la reconstruction du Magic, parce que Rome s’est construite bien plus rapidement que la franchise d’Orlando on dirait.

Rome wasn’t built in a day. — Wendell Carter Jr (@wendellcarter34) January 25, 2022

« Rome ne s’est pas faite en un jour. »

Une belle édition pour ce mois de janvier grâce à des joueurs très en verve sur les petits messages en moins de 280 caractères. De la diversité, du LOL, du trashtalking… tout ce qu’on demande ! Allez, on vous laisse et on revient en février pour une nouvelle cuvée.