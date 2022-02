Guerschon Yabusele élu MVP du mois de janvier en Euroligue : le Big Bear est dans une forme olympique, logique pour un médaillé olympique

Ce lundi, Guerschon Yabusele a été élu MVP du mois de janvier en Euroligue. Un honneur qui mine de rien et grotte de nada, n’a pas été reçu quarante-douze fois par un joueur tricolore. On s’installe et on débrief.

Thomas Heurtel, Sami Ameziane Nando De Colo et Guerschon Yabusele. Voici les blazes des trois céfrans qui ont reçu le trophée de joueur du mois en Euroligue. Il n’y a qu’eux, dans toute l’histoire. En ce lundi, Guerschon Yabusele s’est effectivement vu récompensé d’un mois européen à base de 15 points, 6,5 rebonds et 18,5 d’éval. L’Euroligue est à la merci du Big Bear tricolore. Il passe après Nikola Mirotic en octobre, Walter Tavares en Novembre et encore ce diable de Nikola Mirotic en décembre. Cela fait donc 4 trophées de joueur du mois partagés équitablement entre le Barça et le Real Madrid. On peut ainsi dire que l’Euroligue est à la merci du basket-ball espagnol, tout court. En 4 joutes européennes ce mois-ci, le Real Madrid a défait Baskonia (89-74), l’Alba Berlin (74-89), l’UNICS Kazan (85-68) et Monaco après prolongation (84-90). C’est d’ailleurs cette dernière rencontre dans la principauté qui a propulsé Guerschon en favori pour recevoir cette récompense. Un double-double de carreleur avec 18 points et 10 rebonds à 55% au tir dont 3/5 depuis Stalingrad. Dans le milieu, on appelle ça une perf’ d’assassin silencieux. Mais comme dit un vieux dicton, « former un élève c’est aussi accepter qu’il puisse user un jour de votre propre savoir contre vous ». En 3 matchs contre des équipes du championnat de France cette saison – deux contre Monaco et un face à l’ASVEL – Guerschon tourne à 18 points, 5,7 rebonds et 2 assists à 61% au tir dont… 7/12 du parking. Une ligne statistique bien tendancieuse glissée dans la poche de T.J. Parker avant le déplacement de l’ASVEL à Madrid le 17 mars prochain.

Pour ceux qui s’étonnent de la réussite du Big Bear sur les parquets européens, voici une petite piqure de rappel. Il a été sélectionné en 16ème position de la Draft 2016 par les Boston Celtics, devant des gars comme Caris LeVert (20ème choix), Pascal Siakam (27ème choix), Dejounte Murray (29ème choix), Ivica Zubac (32ème choix) et Malcolm Brogdon (36ème choix). Mais à peine arrivé dans les locaux de l’équipe que Danny Ainge l’envoie piger à l’étranger : trop d’intérieurs tuent les intérieurs, Boston n’a pas véritablement besoin de son profil. Le natif de Dreux choisit les Shangaï Sharks et ne retrouve la NBA que la saison suivante, et pour deux ans. En 74 matchs partagés sur les exercices 2017-18 et 2018-19, il tourne à 2,3 points et 1,4 rebond en 6,6 minutes de moyenne, à 44% au tir dont 32% à 3-points. On retiendra de lui un dab devenu légende, ainsi qu’un gros poster sur les Nuggets lors d’un match de Summer League. Reparti en Europe après un nouveau passage en Chine, il débarque à l’ASVEL en février 2020, puis au Real Madrid à l’été 2021. Entre temps, le Big Bear cartonne les Jeux Olympique de Tokyo 2020 (mais 2021 t’as capté) et ramène la médaille d’argent avec l’Équipe de France. Coéquipier dit jovial et fédérateur, Guerschon a très récemment prolongé jusqu’en 2025 à Madrid, l’une des plus grandes places du basket-ball européen à laquelle il s’est aujourd’hui imposé comme un titulaire indiscutable. À seulement 26 ans, il a déjà dabé au T.D. Garden sur une passe de Kyrie Irving et sécurisé son spot dans le cinq de la Casa Blanca. Vida Loca.

Comment ne pas attendre impatiemment les prochaines grandes échéances de l’Équipe de France ? Sir Guerschon – dit le gros nounours – est dans une forme olympique, en attendant peut-être qu’il rezieute outre-Atlantique.