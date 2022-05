Tout juste balayé par les Celtics en Playoffs, Kevin Durant est déjà en vacances, et pour l’instant, il n’a choisi ni Punta Cana, ni Saint Domingue, ni Hawaï comme lieu de villégiature pour séjourner après ses Playoffs foirés, mais bien… Monaco !

Vous allez nous dire « mais que foutait KD en principauté un soir d’avril ? ». Eh bien il venait se délecter du match 4 des quarts de finale de l’Euroligue entre l’AS Monaco et l’Olympiakos à la salle Gaston-Médecin. En effet, son ami Mike James, également son ancien coéquipier chez les Nets, joue pour le club de Monaco. Ce dernier a donc invité le prisonnier de Jayson Tatum and co. à venir l’encourager ainsi que ses coéquipiers, pour tenter d’arracher un match 5 décisif à aller disputer sur le parquet de l’Olympiakos.

🤯 Le match de l’AS Monaco face à l’Olympiakos en Euroligue s’est déroulé sous les yeux d’un invité surprise : Kevin Durant !

👉 KD était venu voir jouer Mike James, son ami et ancien coéquipier aux Nets ! pic.twitter.com/FreAdHw2Cc — NBAextra (@NBAextra) April 29, 2022

C’est d’ailleurs ce qu’il s’est passé puisque c’est Mike James en personne qui a inscrit le panier qui refait passer les Monégasques devant les Grecs à quelques secondes du terme. L’ancien meneur remplaçant des Nets s’est bien rattrapé après son match 3 compliqué, et a inscrit 18 points, capté 6 rebonds et distribué 4 passes décisives. Monaco l’emporte sur le score de 78 à 77 et va retourner au Pirée pour tenter d’arracher la décision en terre hostile. De son côté, KD a également pu prendre un petit bain de foule et mesurer sa côte de popularité dans l’Hexagone, tout en prenant quelques photos avec le Prince Albert, Bébert comme personne ne l’appelle.

🤝 S.A.S. Le Prince Albert II et la star NBA Kevin Durant ont apprécié le spectacle à Gaston Médecin 🇲🇨 pour cette victoire au match 4 des playoffs d’@Euroleague face à @OlympiacosBC 🏀 pic.twitter.com/2w5oCjnZ18 — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) April 30, 2022

Au-delà de sa dégaine d’ouvrier qui sort du chantier et n’a pas eu le temps de se changer, Kevin Durant montre également qu’il aime le jeu, et qu’il aime voir ses potes jouer au basket. Il a effectivement semblé très impliqué à célébrer chaque panier des Monégasques, il faut dire que KD a eu l’occasion d’enfin célébrer sa première victoire en Playoffs, un épisode qui nous rappelle le passage de Giannis Antetokounmpo à… Feurs, pour voir jouer son petit bro Kostas.

Oui, Kevin Durant a bel et bien été plus en vue à la salle Gaston-Médecin de Monaco pour encourager son pote que lors des derniers Playoffs face à Boston où il devait se défaire de la défense acharnée des Celtics. En tout cas, Durantula a tellement apprécié le spectacle qu’il devrait même se rendre en Grèce pour assister au Game 5.