Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 1er mai, les Playoffs ont pris le pouvoir depuis deux semaines. C’est un programme énorme que nous propose la NBA avec deux matchs 1 de demi-finales de conférence à des horaires très européens ! Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

19h00 : Celtics (1,54) – Bucks (2,65)

21h30 : Grizzlies (2,15) – Warriors (1,76)

Pour votre premier pari, jusqu’à 150€ de paris gratuits à recevoir !

Si vous ouvrez un compte chez ParionsSport en Ligne, que vous y déposez jusqu’à 200€ (bonus maximum, avec 20€ ça marche aussi) et que, par exemple, vous jouez ces 200€ sur notre pari principal, vous pourrez avoir 420€ sur votre compte et donc avoir gagné 220€, si ça passe bien évidemment. Et si ça ne passe pas, votre dépôt vous sera remboursé sous forme de paris gratuits qui vous seront crédités sur votre compte. Alors ? Qu’est-ce qu’on dit ?

Le pari qu’on sent bien

Stephen Curry marque minimum 20 points et les Warriors gagnent à Memphis (2,10) : Stephen Curry qui marque 20 points ou plus n’a rien d’exceptionnel. Même en sortie de banc, même avec un temps de jeu réduit, il a réussi à le faire aisément tout au long du premier tour (sauf au game 1 contre les Nuggets). Les Grizzlies auront beau très bien défendre, si le Chef chauffe… Nous vous laissons le soin de compléter cette phrase. La vraie difficulté de cette belle cote à 2,10 est sur le fait qu’elle repose sur une victoire des Warriors. Ces derniers sont favoris au vu de la qualité et la régularité qu’ils ont montrées des deux côtés du terrain sur ce début de Playoffs. Pour autant, gagner dans le Fedex Forum aka la tanière des Ours, n’a rien de simple. Nul doute que cela sera la but de Curry, Draymond, Klay, Poole et les autres. Ils en ont les moyens, notamment en profitant des trous d’air dont les Grizzlies ont souffert lors du premier tour.

Le combiné à tenter

Giannis Antetokounmpo et/ou Jaylen Brown marquent minimum 20 points ET Ja Morant marque 20 points minimum (1,70) : sur la première partie du combiné, le risque est très faible. La cote est à 1,27. En ce qui concerne Ja Morant est la barre des 20 points, même dans la série face aux Wolves où il n’a pas été si flamboyant, il l’a atteinte à trois reprises. La cote est à 1,34.

Une petite folie pour finir ?

Les Celtics gagnant ET Jayson Tatum est le meilleur marqueur du match (3,15) : que les Celtics gagnant ne serait pas du tout une surprise. Ils sont favoris même si la tâche ne devrait pas être aisée. Que Jayson Tatum finisse meilleur scoreur du match est une demi efolie car un certain Grec aura évidemment d’autres projets en tête. Une tâche pas si aisée combinée à une demie folie, est-ce que ça nous fait une folie au final ?

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

Pariez sur la NBA avec ParionsSport en Ligne